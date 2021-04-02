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黃奕凡爾賽發言 自誇家底厚不許男友坐經濟艙

娛樂新聞組／綜合報導
黃奕被問到願不願意出錢為男友升商務艙，毫不猶豫表示「願意」。（取材自微博）
黃奕被問到願不願意出錢為男友升商務艙，毫不猶豫表示「願意」。（取材自微博）

藝人王琳與黃奕在新一期「怦然再心動」節目中討論另一半的經濟問題，被問到願不願意出錢為男友升等商務艙，黃奕毫不猶豫表示「願意，給他一個驚喜，如果我能賺得到就無所謂」，王琳又問：「如果賺不到呢」，黃奕答道：「咱們家條件不允許，家底厚啊」。

新浪娛樂報導，黃奕的凡爾賽發言（意指用最低調的話去炫最大的耀）引發網友熱議：「哈哈哈，黃奕姐姐也太霸氣了，現實生活中的霸道女總裁嗎」、「哈哈哈實力不允許坐經濟艙呀，女王發言太實誠了」。但黃奕這番「凡爾賽」發言也被網友狂酸：「你的實力允許男朋友們進去坐牢」、「實力讓你前老公坐牢房」。

另據媒體報導，黃奕演出新版「還珠格格」「小燕子」一角走紅，感情路卻相當坎坷，日前她和聶遠在綜藝節目中世紀大同台， 再現「上錯花轎嫁對郎」的經典橋段。作為曾經的真情侶，20年後兩個人還是好朋友，聶遠更是祝福黃奕可以擁有幸福：「你應該擁有，也值得擁有。」

黃奕兩段婚姻都以離婚收場，近來上戀愛實境節目「怦然再心動」，她表示仍相信愛情，但配對成功的男性被爆不僅是同志，而且私生活相當複雜。

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