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人生如戲 廖啟智拍好戲 做好人

娛樂新聞組
廖啟智在3月28日晚間離世，享年67歲。（香港中通社資料照片）
廖啟智在3月28日晚間離世，享年67歲。（香港中通社資料照片）

香港影星吳孟達因肝癌去世一個月後，又一位堪稱港片黃金配角「綠葉教科書」的演員廖啟智也因罹患癌症去世，終年67歲。

和吳孟達一樣，在廖啟智從影的40多年裡，也是香港演藝圈的黃金配角，演過無數角色，共獲得過8次金像獎最佳男配角提名，其中分別憑電影《籠民》（Cageman）和《証人》（The Beast Stalker）中的表演攬入兩座獎杯。別人請教他演戲的方法，他會說，把人做好就可以了，好好做人。

廖啟智（左）在《証人》中的表現讓他拿下2009年香港電影金像獎最佳男配角。（取材...
廖啟智（左）在《証人》中的表現讓他拿下2009年香港電影金像獎最佳男配角。（取材自IMDb）

其實，廖啟智的人生遠比電影更充滿戲劇性。兩次報考無線藝員訓練班，跑了多年龍套；小兒子2歲時得了血癌，5歲去世；妻子因兒子病故備受打擊，患上抑鬱症；當好不容易撫平了妻子的心靈創傷，廖啟智在去年又被查出罹患胃癌。

他一生坎坷，卻始終笑看風雲。自從發現得了癌症後，廖啟智一直把患病消息低調處理，為的是不想打擾身邊人，也不想別人替他擔心。面對接二連三的厄運，他依舊淡然，沒有自怨自艾，停止了工作，全力配合治療。從影多年，廖啟智幾乎沒演過主角，但在磨難面前，永不屈服的他卻靠著自己的努力，成為人生的最佳男主角。

上海灘 同學紅了他沒紅

1954年4月7日，廖啟智出生於香港一個基層家庭。從小愛看電視，受到童星馮寶寶的影響，他立志長大要當一名演員。1976年，22歲的廖啟智報考香港無線藝員訓練班，無奈因為平凡的外形條件被考官淘汰，但他性格執著，並沒有放棄，而是苦練表演專業，經常獨自對著鏡子練習表演。兩年後，他再次報考香港無線藝員訓練班，終被錄取，與後來成為他太太的陳敏兒等一起成為第8期藝員訓練班學員。

訓練班畢業後，廖啟智與同學湯鎮業都得到了出演TVB經典劇集《上海灘》的機會，站在同一起跑線上，命運卻截然相反，湯鎮業飾演熱血青年陳翰林，戲分吃重，角色討好，給觀眾留下很深的印象，很快就成為無線台打造的「無線五虎將」之一。而廖啟智只能出演小弟陳祥貴，淹沒於諸多龍套中，並沒有掀起多少水花。

年輕時的廖啟智。（取材自新京報）
年輕時的廖啟智。（取材自新京報）

在之後的演藝生涯中，因為受到外形束縛，他始終只能飾演一些邊緣角色，戲分不多，能讓人記住他的樣子，但又叫不出名字。廖啟智也曾幻想過大紅大紫，以為靠演技能截長補短，所以他拚命接戲，竭盡全力演好每一個角色，然而，拚搏了數年，廖啟智依然只是觀眾眼中那個最熟悉的陌生人。

籠民 演技打敗大明星

1992年張之亮導演的電影《籠民》是廖啟智演藝生涯的一個轉折點。這是一部寫實影片，講述香港籠屋面臨拆遷，住在裡面的眾多居民因為無處安身而想方設法保護籠屋的故事。廖啟智在片中飾演一個身心障礙人士，在一眾老戲骨的包圍下，演技依然閃光。在隔年舉行的香港電影金像獎上擊敗梁朝偉、黃秋生、吳鎮宇等對手，拿下最佳男配角獎。 獲得業界認可之後，廖啟智對於表演有了更深刻的認識，不管是主角還是配角，都是戲劇的一部分，既然無法做主角，就認真演好配角。

廖啟智1993年憑藉電影《籠民》首次獲得香港電影金像獎。（取材自IMDb）
廖啟智1993年憑藉電影《籠民》首次獲得香港電影金像獎。（取材自IMDb）

在他提名金像獎最佳男配角的作品《殺破狼》（Kill Zone）中，有一場他和任達華飾演的上司吃飯的戲分。兩人快吃完時，任達華很平靜地說：「我得了癌症」。廖啟智抬頭看了一眼，雲淡風輕地問：「哪裡啊？」「腦袋。」「有得治嗎？」「不知道。」「那就是沒事了。」當任達華吃完先走，回頭對廖啟智說道：「吃完出來做事啊！」

廖啟智喝了一口奶茶，停頓了一會兒，然後將杯子摔在桌子上。雖然整個過程對白極簡，但最後的一摔頗有對「上天不公，好人短命」的憤慨。

電影《殺破狼》中，這場與任達華的對手戲，見證了廖啟智的表演功力。（取材自IMDb...
電影《殺破狼》中，這場與任達華的對手戲，見證了廖啟智的表演功力。（取材自IMDb）

娶到當家花旦 么兒卻先走...

相比演藝事業，廖啟智的愛情之路相當順遂。作為訓練班的同班學員，廖啟智和陳敏兒只認識了三周就交往了。當時的陳敏兒外形清秀標致，曾是無線力捧的當紅花旦之一，與劉德華在電視劇《獵鷹》中飾演情侶而暴紅。她的名氣遠大於一直跑龍套的廖啟智，很多人都覺得兩人不般配，兩人不畏流言仍步入禮堂。

廖啟智與太太陳敏兒。（取材自新京報）
廖啟智與太太陳敏兒。（取材自新京報）

1993年，廖啟智拿下第一座金像獎最佳男配角，事業漸入正軌，妻子也慢慢淡出娛樂圈，退居幕後悉心照料家庭。婚後，兩人育有三個兒子，本以為接下來是平凡幸福的一生，沒想到厄運卻接踵而來。

2003年，兩歲的小兒子文諾被查出患上血癌，痛不欲生的廖啟智不得不強忍著悲傷，一邊拚命拍戲賺錢，一邊四處帶兒子看病。他每天早上六點起床，先送兩個兒子上學，再去醫院看一眼小兒子，然後再到劇組拍戲，還要在綜藝節目中強顏歡笑，直到凌晨才回家，第二天接著一大早起床出門。

隨著小兒子病情惡化，廖啟智不得不中斷工作，每天陪兒子和病魔抗爭。文諾接受骨髓移植但產生排斥，在得知兒子時日無多後，廖啟智放棄治療，帶著兒子四處遊玩，還給他編了一個美麗的童話：因為文諾太乖巧，所以提前被安排到了一個叫天堂的地方，那裡非常好玩，沒有任何痛苦。

2006年，文諾最終因病去世。禍不單行，難以承受喪子之痛的妻子陳敏兒被確診抑鬱症，面對悲傷的妻子，廖啟智也想過尋死，但看著孩子，他並沒有傷心的資格。此後，廖啟智只要忙完工作，都會立刻回到妻子身邊，不斷開導她。

2009年，廖啟智憑藉電影《証人》再度拿下金像獎最佳男配角，站在頒獎典禮上，他抬頭閃著淚光說，「兒子呀，這個獎16年前已經拿過了，承你貴言我又拿到一個新的。諾諾呀，雖然今天你不在我身邊，但我知道這個獎我和你都有分。」「生活還要繼續，要想活得精采，遇到事情時，就要勇敢面對」，廖啟智說：「苦難不是活下去的理由，快樂才是。」

廖啟智2009年憑《証人》再次拿下香港電影金像獎，他把獎項獻給早逝的小兒子文諾。...
廖啟智2009年憑《証人》再次拿下香港電影金像獎，他把獎項獻給早逝的小兒子文諾。（取材自微博）

廖啟智演過黑社會、反派、性格很張揚的角色，但現實中人卻是這麼的樸實。或許，這就是他所說的演戲的方法——做個正常人。

電影《無間道2》中有一場廖啟智飾演的三叔殺完人後吹口琴的段落，這一幕令人唏噓又不寒而慄，造就了片中的一段經典。最初劇本中寫的是，三叔吸上一口菸，然後一手彈走了菸頭。但廖啟智不擅長抽菸，覺得如果動作做出來生硬，效果反而不好。有一天，他和家人逛街時看見有賣口琴，不如買來玩，代替抽菸也不錯，便特意練習了一首《友誼地久天長》。導演後來拍了兩個方案，一個吹口琴的，一個沒吹。最後，還是選用了吹口琴的版本，有一種難以言表的宿命感，為影片帶來了獨有的氣質。

電影《無間道2》中廖啟智在殺人後的這場口琴戲，堪稱經典。（影片截圖）
電影《無間道2》中廖啟智在殺人後的這場口琴戲，堪稱經典。（影片截圖）

前幾年，網上流出幾組疑似廖啟智擺地攤賣衣服的圖片，不少媒體以「TVB黃金配角廖啟智，晚景淪落到以擺攤為生」為題報導，諷刺的是，這組照片其實是他出演電影《再見·女人街》的花絮，這也某方面印證了廖啟智演技好到可以讓觀眾迷失在電影和現實中。

（取材自新京報）

廖啟智是香港影視的「綠葉教科書」，幾乎所有一線影星都曾與他合作過。圖為他與張家輝...
廖啟智是香港影視的「綠葉教科書」，幾乎所有一線影星都曾與他合作過。圖為他與張家輝演出《魔警》。（取材自IMDb）

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