鄭爽借貸案再勝訴 張恆不服判賠305.9萬美元

張恆（左）被判賠鄭爽（右）2000萬，這是他第二度敗訴。（取材自微博）

中國 女星鄭爽 和張恆分手後糾紛不斷，早前因代孕風波而形象大插水，被官媒點名封殺，亦傳出須付高額賠償給廣告商及劇組。鄭爽日前終現身美國 法院，為一對子女的撫養權與舊愛張恆打官司。

綜合媒體報導，雖然撫養權官司贏輸未定，惟兩人在2019年的「借貸糾紛」案近日結果出爐，法院維持原判，判鄭爽勝訴，張恆須歸還2000萬（人民幣，下同，約305.9萬美元）以及利息給鄭爽。

事源2019年，鄭爽入稟控告張恆遲遲未還2018年向其所借的2000萬，之後法院判鄭爽勝訴，張恆其後提出上訴。

此案於3月22日於上海二中院開庭，法院認為張恆一方提供的證據無法推翻他與鄭爽的「借貸關係」，故維持原判。張恆得悉判決後在微博發文表示遺憾，將向上海市高院提起再審申請。

據分析結果來看，張恆寧願再上訴都不肯還錢，主要是因為他認為當時自己和鄭爽還是同居關係，所以理應共同承擔同居期間的經濟糾紛，而不應該是由他來支付給鄭爽。

而看到張恆兩次敗訴後都對判決結果不服，打算繼續上訴，讓許多網友紛紛留言表示支持法院判決、支持鄭爽繼續維權，更批評張恆是個超級無賴的說謊精。還替鄭爽感到不值：「攤上這種男人太可怕了，找男朋友真的要擦亮眼睛。」