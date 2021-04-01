我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

鄭爽借貸案再勝訴 張恆不服判賠305.9萬美元

娛樂新聞組／綜合報導
張恆（左）被判賠鄭爽（右）2000萬，這是他第二度敗訴。（取材自微博）
張恆（左）被判賠鄭爽（右）2000萬，這是他第二度敗訴。（取材自微博）

中國女星鄭爽和張恆分手後糾紛不斷，早前因代孕風波而形象大插水，被官媒點名封殺，亦傳出須付高額賠償給廣告商及劇組。鄭爽日前終現身美國法院，為一對子女的撫養權與舊愛張恆打官司。

綜合媒體報導，雖然撫養權官司贏輸未定，惟兩人在2019年的「借貸糾紛」案近日結果出爐，法院維持原判，判鄭爽勝訴，張恆須歸還2000萬（人民幣，下同，約305.9萬美元）以及利息給鄭爽。

事源2019年，鄭爽入稟控告張恆遲遲未還2018年向其所借的2000萬，之後法院判鄭爽勝訴，張恆其後提出上訴。

此案於3月22日於上海二中院開庭，法院認為張恆一方提供的證據無法推翻他與鄭爽的「借貸關係」，故維持原判。張恆得悉判決後在微博發文表示遺憾，將向上海市高院提起再審申請。

據分析結果來看，張恆寧願再上訴都不肯還錢，主要是因為他認為當時自己和鄭爽還是同居關係，所以理應共同承擔同居期間的經濟糾紛，而不應該是由他來支付給鄭爽。

而看到張恆兩次敗訴後都對判決結果不服，打算繼續上訴，讓許多網友紛紛留言表示支持法院判決、支持鄭爽繼續維權，更批評張恆是個超級無賴的說謊精。還替鄭爽感到不值：「攤上這種男人太可怕了，找男朋友真的要擦亮眼睛。」

鄭爽 美國 中國

上一則

遭前妻嗆「業障」焦恩俊認離婚：和平分手

下一則

26年緣分盡…長瀨智也退團 離開傑尼斯轉幕後

延伸閱讀

美國出庭…鄭爽爭娃：心臟不好不敢生

美國出庭…鄭爽爭娃：心臟不好不敢生
鄭爽丹佛出庭爭孩子撫養權 親揭找代孕為這原因

鄭爽丹佛出庭爭孩子撫養權 親揭找代孕為這原因
鄭爽「露臉失敗」 新版倩女幽魂傳被AI換臉彭小苒

鄭爽「露臉失敗」 新版倩女幽魂傳被AI換臉彭小苒
鄭爽傳「限薪令」時期頂風作案 收1.6億元拍劇

鄭爽傳「限薪令」時期頂風作案 收1.6億元拍劇

熱門新聞

休斯頓湯姆林。圖／摘自IG

28歲前童星舉槍自盡 女友在旁崩潰心碎

2021-03-25 12:19
鄧麗君紅遍華人世界。（本報資料照片）

藝人反共照樣紅遍兩岸？ 網：「她」完全不用看臉色

2021-03-27 03:52
趙薇再次被拍到與富二代緋聞男友在一起的畫面。（取材自微博）

趙薇又被拍！深夜帶富二代回豪宅

2021-03-24 02:28
莎朗史東曾是影壇當紅的性感女星。圖／路透資料照片

莎朗史東回憶錄中自曝幼年被外公性侵 外婆是幫兇

2021-03-30 14:24
黃鐙輝在公主抱時壓到陳育涵胸部。（影片截圖）

「手掌壓辣模胸部」畫面遭刪 台男星捲性騷火速道歉

2021-03-27 21:37
香港資深男星廖啟智傳今晚8點半左右因胃癌去世，享年66歲。圖／摘自HKMDB

「無間道II」、「拆彈專家」香港資深男星66歳胃癌去世

2021-03-28 11:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫