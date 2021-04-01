「大宋宮詞」口碑差 豆瓣評分慘跌至3.8分

劉濤、周渝民主演的「大宋宮詞」豆瓣評分目前已一路慘跌至3.8。（取材自豆瓣電影）

由李少紅、曾念平執導，劉濤 、周渝民、歸亞蕾、趙文瑄等主演的中國 歷史古裝劇「大宋宮詞」正在播出。該劇播出前頗受期待，但開播後的反響卻令人大跌眼鏡──豆瓣開分僅6.1，如今劇集播出才三分之一，評分已一路慘跌至3.8。

羊城晚報報導，2000年，由李少紅執導，陳紅、歸亞蕾、周迅、趙文瑄等主演的「大明宮詞」亮相，迅速成為當年的熱播劇。如今21年過去了，「大明宮詞」豆瓣評分依舊高達9.1，不少新老觀眾仍對劇中的情節和台詞津津樂道。

為何兩部劇的創作班底相似，口碑卻天差地別？

據報導，周渝民飾演的皇帝趙恆有頗多槽點：他日常懦弱猶疑，卻時時如「開天眼」般作出英明決斷；專寵劉娥，卻轉眼與伽凌如膠似漆……。一邊是趙恆的頻繁變臉，一邊是劇本怠於對人物心理邏輯進行鋪陳和交代，最終導致觀眾缺乏對人物的共情，趙恆慘被網友封為最「精分」的皇帝形象。

此外，演員的演技也讓趙恆一角的口碑雪上加霜。拍攝偶像劇出身的周渝民自「流星花園」、「戰神」等經典作品後便缺少深入人心的角色，儘管不少觀眾因對其有「童年濾鏡」而不忍苛責，但他在「大宋宮詞」中「瞪眼努嘴皺眉」的三件套式演技也著實讓人吃不消。不少觀眾反映，在觀劇的過程中，因周渝民的表現而屢屢出戲。

對於該劇在情節處理上也展現致命缺陷，影評人耳爾說得一針見血：「劇組本一心想著拍個氣象萬千的皇家 史詩，結果卻因為太過貪心，不肯取捨，讓「大宋宮詞」變成了只有人物和台詞的室內情景劇──君臣的嘴一開一合，宋遼就已戰了N個回合；冀王和岳父的嘴一開一合，叛亂就從謀畫跳到了遇挫失敗……硬生生把電視劇變成了朗讀版的劇情摘要。」