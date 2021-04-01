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張國榮逝世18周年 唐鶴德深夜po照：想你了

娛樂新聞組／綜合報導
唐鶴德分享張國榮的舊照。（取材自Instagram）
唐鶴德分享張國榮的舊照。（取材自Instagram）

4月1日是港星張國榮逝世18周年的日子，生前的摯愛唐先生（唐鶴德）在這天再度PO出張國榮的照片緬懷，並簡單寫下三字，道盡思念之情。照片中，「哥哥」笑容燦爛，引粉絲淚目。

唐鶴德每年張國榮的生日、忌日或是特別的節日，都會有貼出張國榮的舊照，訴說思念之情，今年的照片則是張國榮裸露上半身，對著鏡頭露出燦爛的笑容，唐鶴德寫下「想你了！」不少粉絲也都紛紛留言「哥哥，我們很想你！」並希望唐鶴德能保重身體「唐生，照顧好自己，我們都很想哥哥」。

網易娛樂報導，此前，唐鶴德不僅親自為網上慈善音樂會賜名「想你，張國榮」，還親力親為現身現場，與莫文蔚、李克勤、張智霖、許冠傑等一起籌備音樂會，用行動緬懷張國榮。

另據網易娛樂報導， 4月1日零點剛過，袁詠儀發文緬懷張國榮：「哥哥，昨天跟兒子談及你，兒子問我：媽媽你想他嗎？想，想他。」張國榮去世後，袁詠儀已經持續多年在4月1日發文紀念。

據悉，張國榮是袁詠儀的貴人，他曾親口說過，袁詠儀是他當女兒寵愛的孩子，也是合作次數最多的女演員之一，兩人私下關係很好。

周慧敏曬出與張國榮昔日的電影片段，引用李商隱「歌舞」的詩句表達對哥哥的思念。而演員尹正則踩點曬照，緬懷哥哥。此外發文緬懷哥哥的還有古巨基和寧靜等人。

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