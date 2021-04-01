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謝霆鋒紅毯造型「像保鏢」 網友：男神變成搞笑藝人？

娛樂新聞組／綜合報導
謝霆鋒的紅毯造型被吐槽像保鏢。（取材自微博）
謝霆鋒的紅毯造型被吐槽像保鏢。（取材自微博）

有網友日前在社交平台上調侃港星謝霆鋒的紅毯造型，有些嘲諷的問道：「謝霆鋒是不是老暖和了？」當天他身穿棕色羽絨服，還戴著黑色墨鏡，看起來就像保鏢一樣，皮膚也非常黑，完全沒有了以往的帥氣感。

貓眼娛樂報導，謝霆鋒選擇的這套羽絨服，領口設計很誇張，還顯得他身材很臃腫，看起來發福了不少。在此之前，郭德綱也曾穿著羽絨服走紅毯，不過他穿的黑色棉襖款式比較年輕化，也沒有特別像保鏢的感覺。

網友們在看到謝霆鋒走紅毯的圖之後，有人吐槽道：「比上次郭德綱還誇張，白瞎了這顏值啊。」還有人稱：「最近降溫了，但也沒這麼冷吧？羽絨服的確是紅毯最保暖的造型了。」也有人調侃他從男神變成了搞笑藝人。

隨後謝霆鋒在社交平台上發文回應紅毯爭議，稱：「是有點熱。」並且還曬出了一組高清照片，表情十分酷帥。

另據網易娛樂報導，謝霆鋒日前曬出自己拍的華晨宇live現場，誇讚道：「以前，你是初登舞台一腔熱血的小朋友。今天，你是讓人挪不開眼的舞台王者。為你驕傲。」華晨宇隨後轉發：「一直記得八年前鋒哥對我說過的話，到現在都還歷歷在目。希望之後可以跟鋒哥一邊交流音樂一邊學習做菜。」

謝霆鋒

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