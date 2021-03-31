「風再起時」政治不正確？香港國際電影節首映喊卡

由周文健（左起）、梁朝偉、郭富城以及譚耀文共同主演的「風再起時」。（取材自微博）

港星郭富城、梁朝偉合作的「風再起時」，原本為香港 國際電影 節開幕片之一，卻在上映前三天取消放映，官方表明是「技術問題」，但由於該片涉及警察貪汙、黑社會題材，外傳可能是國家電影局尚未過審，需要修改，才決定延後上片。不少人質疑，這次取消放映是「政治問題」。

「風再起時」早於2017年就開鏡，並於隔年拍攝完成，是由郭富城、梁朝偉、譚耀文、周文健扮演曾經叱吒警壇的四大探長雷洛、韓江、顏雄以及韓森，描述他們如何縱橫黑白兩道，乘勢而起，卻又被歷史洪流給淹沒。

該片也是郭富城和梁朝偉兩大天王的首度合作，電影中香港兩大華人探長的傳奇人生，以及昔日香港處於殖民地末期的動盪起伏、時代交替，都將經由他們的演繹，完美呈現在觀眾眼前。導演 翁子光當時表示：「我希望這部電影有大格局、大視野和氣勢恢宏。而且是強調年代的更替，是自然動態的比擬，是帶有詩意的。」

該片格局極大，但幾年下來始終沒有確切上映日期，好不容易宣布電影將在香港國際電影節首映，卻又不了了之，開幕片目前只剩下杜琪峰、許鞍華、徐克以及洪金寶等七位導演所拍的「七人樂隊」獨撐大局，主辦單位還未安排其他電影補上。