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馬思純奪小6歲鮮肉螢幕初吻 白敬亭秀肌肉被笑是青蛙

記者杜沛學／綜合報導
白敬亭(右)、馬思純合作「你是我的城池營壘」CP感十足。（取材自WeTV海外站）
白敬亭(右)、馬思純合作「你是我的城池營壘」CP感十足。（取材自WeTV海外站）

33歲中國演員馬思純曾奪金馬影后，她在WeTV「你是我的城池營壘」中，奪走小她6歲的白敬亭螢幕初吻，白敬亭雖已出道7年，但仍喊拍攝感情戲挑戰很大，一場霸氣吻戲，幕後花絮中卻見白敬亭沒抓好角度竟吻上了馬思純的鼻頭，動作相當生澀。而在另一場壁咚馬思純的戲中，白敬亭一個帥氣轉身，手卻滑了一下沒扶著牆壁，只能尷尬傻笑。

不過白敬亭和馬思純首度合作仍默契十足，他大讚影后演技自然，劇中很多台詞、動作的小細節，都是兩人現場碰撞出來的火花，像是一場馬思純需上場解救氣喘發作的人質，白敬亭幫她放入耳內監聽器，在測試聲音時馬思純喊了三聲白敬亭劇中名「邢克壘」，讓許多網友隔著螢幕都感覺到酥麻，而這細節是臨場設計的。

更逗趣的是，拍攝中白敬亭和馬思純互動太過自然，常常讓導演入迷忘記喊卡，還得讓要兩人演到笑場回頭拜託導演「喊卡吧」。而兩人因此劇拍出好感情，鬥嘴從戲內鬥到戲外，最新一集白敬亭趁機大秀二頭肌和腹肌好身材，卻遭馬思純無情吐槽：「你壯碩手臂好嚇人啊，很像青蛙。」讓白敬亭哭笑不得。

「你是我的城池營壘」中特警的霸道暖男形象，讓白敬亭近期成為話題人物，更在網路影響力排行榜直衝第三名，可見人氣暴紅程度。而私下也是直男一枚的他，與粉絲的互動也超幽默，他見粉絲喊他老公，卻留言回覆醒酒方法，要粉絲清醒點，還因此登上熱搜。

白敬亭(右)、馬思純合作「你是我的城池營壘」，戲外常鬥嘴。圖／WeTV海外站
白敬亭(右)、馬思純合作「你是我的城池營壘」，戲外常鬥嘴。圖／WeTV海外站
白敬亭壯碩手臂卻遭馬思純笑是青蛙王子。圖／WeTV海外站
白敬亭壯碩手臂卻遭馬思純笑是青蛙王子。圖／WeTV海外站

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