才被點名不夠陽剛 肖戰成「李寧」全球代言人

肖戰擔任李寧品牌的新代言人，引起外界關注。（取材自微博）

近日眾多國際品牌因為「人權問題」拒用新疆棉花，引發中國 全面抵制，一眾大中華地區藝人紛紛發聲明，與涉事品牌割席，即日起與品牌解約。在解約事件不斷發酵時，中國藝人肖戰擔任李寧品牌的新代言人，引起外界關注。

綜合香港01及文匯報報導，於1990年由著名體操運動員李寧創立的「李寧」成為近日中港藝人爭相擁護的品牌，當中有幾位藝人例如張柏芝 、張衛健等更在社交網站上「曬鞋」表示支持。

「李寧」的業務遍及全球，是國際性知名品牌，為品牌擔任代言人的也是國際名人，例如有「巨無霸」之稱的NBA籃球運動員歐尼爾，而最近，「李寧」找來當紅藝人肖戰擔任品牌的全球代言人。其實「李寧」找代言人一向非常「揼本」，而且每位都是國際級的人馬，當中更包括台灣 、南韓以及俄羅斯的女神。

肖戰本身擁有大量年輕粉絲，而這群粉絲就是運動品牌的目標客戶，除可引導年輕粉絲將目光聚焦到國產品牌上之外，也給其他解約的明星們明確啟示，並非只有國外的品牌可以代言，跟國產品牌合作亦是出路。

從李寧官宣肖戰為代言人開始，其官方網站上的信息也在不斷刷新，其銷售量更是不斷增加。

不過，中國早前舉行全國人大第四次會議，傳出有意再對娛樂圈下重手，預告接下來最有可能管制不良風氣，包括「小鮮肉比排場」、「買讚買榜買粉絲歪風」，及「女性化男藝人」。

更有政協委員建議禁止男藝人「偽娘化」，痛斥粉絲追捧小鮮肉風氣，男藝人打扮花枝招展，失去男人積極向上的陽剛之氣，「解決偽娘形象」也是下一步整頓重點；包括肖戰、華晨宇、鹿晗等人都被點名。