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連年都為前妻慶生 張亮被質疑假離婚

娛樂新聞組／綜合報導
張亮深夜為前妻寇靜慶生引起熱議。（取材自微博）
張亮深夜為前妻寇靜慶生引起熱議。（取材自微博）

中國第一男模張亮近日深夜卡點為前妻寇靜慶生引起熱議。動態中，張亮放了一張蛋糕的圖片，配文「生日快樂」，網友猜測兩人是在一起過生日，不少網友也紛紛猜測他們「是不是假離婚，怎麼看起來感情這麼好」。

新浪娛樂報導，2019年11月29日，張亮在微博發文宣布與寇靜已於兩年前（2017年）離婚，但隨後卻被拍到同回別墅。去年寇靜生日時，張亮也曬出疑似孩子的畫作為其慶生。

貓眼娛樂V報導，張亮2019年的發文還透露他們孩子一直是一起撫養的，當時大家都紛紛為之惋惜。

今年1月份，有網友曝出張亮和寇靜一起返京的視頻，兩人同一航班，但卻分開出機場，先後回了同一住處。疑似兩人同居實錘。而張亮和寇靜這一系列的做法似乎是在有意無意地躲避被拍。

據報導，張亮從2004年就進入職業模特的道路，之後他透過自身優越的條件和努力，開始在巴黎、東京、紐約等國際時裝周走秀，還曾擔任多個明星的MV主角，可謂一時風光無限。2013年，張亮帶著兒子天天參加親子檔真人秀「爸爸去哪兒」獲得廣泛關注。

如今和前妻離婚的事件令大家紛紛疑惑，有網友說：「他們離婚是不是為了買房」，也有網友表示，「離婚了也能繼續做朋友，他們自己覺得幸福就行。」看來大家對他們離婚這個事情還是頗關心。

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