又導爛片？ 郭敬明3奪金掃帚獎最令人失望導演

郭敬明第三度獲得金掃帚獎「最令人失望導演」頭銜。（取材自微博）

青年電影 手冊年度盛典日前在北京舉行。活動上，主辦方對2020年度的優秀影片和影人進行了嘉獎，也頒出了第12屆中國 電影金掃帚獎。其中，郭敬明憑「晴雅集」、「冷血狂宴」兩部影片，第三度收穫「最令人失望導演 」頭銜。

綜合媒體報導，頒獎詞說道：「郭敬明2020年推出的多部爛片存在感十足。「晴雅集」單薄寡淡的故事情節，平庸甚至笨拙的表演明顯是導演郭敬明的錯誤指導演化成的錯誤表達。」

據悉，這是郭敬明第三次摘得這一獎項。2014年和2015年，他就曾憑藉執導「小時代」系列電影拿到過第5、第6屆金掃帚獎最令人失望導演獎。另一位同獲此獎的是「蕎麥瘋長」導演徐展雄。

演員方面，郭采潔憑藉「喜寶」、「冷血狂宴」奪得最令人失望女演員獎，李現、黃景瑜分別憑藉「抵達之謎」、「赤狐書生」和「蕎麥瘋長」、「月半愛麗絲」，共同摘得最令人失望男演員獎。

對於李現、黃景瑜拿下最令人失望男演員獎，很多網友為他們倆鳴不平，認為李現和黃景瑜沒有那麼差勁，演技還是不錯的，主要原因還是電影本身的問題比較大。

金掃帚獎主要是由「青年電影手冊」主辦發起的華語電影史上首個為年度最差影片頒發的獎項。是由網友和獨立影評人參與評選，從電影文本出發，以專業的立場，獨立的身分，以電影批判影響電影創造，為鞭策中國電影而設立的獎項。

今年金掃帚獎的31位專業評委陣容，包括主持人梁宏達、作家賈葭、演員陶虹、田海蓉，編劇汪海林等。