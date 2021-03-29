我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美施打1億4346萬劑疫苗 紐約州破5萬死

「我們跟長賜號變朋友了」運河兩旁居民依依不捨

又導爛片？ 郭敬明3奪金掃帚獎最令人失望導演

娛樂新聞組／綜合報導
郭敬明第三度獲得金掃帚獎「最令人失望導演」頭銜。（取材自微博）
郭敬明第三度獲得金掃帚獎「最令人失望導演」頭銜。（取材自微博）

青年電影手冊年度盛典日前在北京舉行。活動上，主辦方對2020年度的優秀影片和影人進行了嘉獎，也頒出了第12屆中國電影金掃帚獎。其中，郭敬明憑「晴雅集」、「冷血狂宴」兩部影片，第三度收穫「最令人失望導演」頭銜。

綜合媒體報導，頒獎詞說道：「郭敬明2020年推出的多部爛片存在感十足。「晴雅集」單薄寡淡的故事情節，平庸甚至笨拙的表演明顯是導演郭敬明的錯誤指導演化成的錯誤表達。」

據悉，這是郭敬明第三次摘得這一獎項。2014年和2015年，他就曾憑藉執導「小時代」系列電影拿到過第5、第6屆金掃帚獎最令人失望導演獎。另一位同獲此獎的是「蕎麥瘋長」導演徐展雄。

演員方面，郭采潔憑藉「喜寶」、「冷血狂宴」奪得最令人失望女演員獎，李現、黃景瑜分別憑藉「抵達之謎」、「赤狐書生」和「蕎麥瘋長」、「月半愛麗絲」，共同摘得最令人失望男演員獎。

對於李現、黃景瑜拿下最令人失望男演員獎，很多網友為他們倆鳴不平，認為李現和黃景瑜沒有那麼差勁，演技還是不錯的，主要原因還是電影本身的問題比較大。

金掃帚獎主要是由「青年電影手冊」主辦發起的華語電影史上首個為年度最差影片頒發的獎項。是由網友和獨立影評人參與評選，從電影文本出發，以專業的立場，獨立的身分，以電影批判影響電影創造，為鞭策中國電影而設立的獎項。

今年金掃帚獎的31位專業評委陣容，包括主持人梁宏達、作家賈葭、演員陶虹、田海蓉，編劇汪海林等。

李現、黃景瑜雙雙摘得最令人失望男演員獎。（取材自微博）
李現、黃景瑜雙雙摘得最令人失望男演員獎。（取材自微博）
李現、黃景瑜雙雙摘得最令人失望男演員獎。（取材自微博）
李現、黃景瑜雙雙摘得最令人失望男演員獎。（取材自微博）

電影 導演 中國

上一則

日不倫藝人票選 福原愛慘奪冠軍 東出昌大、貝琪也上榜

下一則

最性感光頭男票選 巨石強森輸威廉王子 鐵粉：不能接受

延伸閱讀

周潤發早知廖啓智罹癌 發嫂痛哭：以為他能打贏這仗

周潤發早知廖啓智罹癌 發嫂痛哭：以為他能打贏這仗
紅花石國際電影節 4月7-20日線上登場

紅花石國際電影節 4月7-20日線上登場
愛爾蘭東亞電影節 台灣電影專題線上開跑

愛爾蘭東亞電影節 台灣電影專題線上開跑
「第六感追緝令」露底 莎朗史東狠甩導演巴掌

「第六感追緝令」露底 莎朗史東狠甩導演巴掌

熱門新聞

劉濤和周渝民主演「大宋宮詞」的甜吻花絮在網上曝光。(取材自微博)

42歲劉濤激吻周渝民 不怕老公王珂吃醋

2021-03-21 02:22
就是這場活動上，哈利（後排右四）被發現神態、表情似乎對嫂嫂凱特（後排右三）頗有不滿。圖／路透資料照片

兄弟都護妻？哈利和凱特被揭早因為梅根有心結

2021-03-21 10:48
休斯頓湯姆林。圖／摘自IG

28歲前童星舉槍自盡 女友在旁崩潰心碎

2021-03-25 12:19
趙薇再次被拍到與富二代緋聞男友在一起的畫面。（取材自微博）

趙薇又被拍！深夜帶富二代回豪宅

2021-03-24 02:28
橫野堇有「48女團史上最強BODY」封號。（取材自Instagram）

「史上最強body」 20歲女星被爆開房照 一周輪睡2男星

2021-03-24 02:06
鄧麗君紅遍華人世界。（本報資料照片）

藝人反共照樣紅遍兩岸？ 網：「她」完全不用看臉色

2021-03-27 03:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會
長賜號擱淺第6天 長榮回應了

長賜號擱淺第6天 長榮回應了
她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症
長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知
斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸