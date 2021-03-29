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盡得好基因 邱淑貞長女沈月快比媽媽美

娛樂新聞組／綜合報導
邱淑貞大女兒沈月有「最美星二代」之稱。（取材自微博）
邱淑貞大女兒沈月有「最美星二代」之稱。（取材自微博）

現年20歲的沈月是香港性感女神邱淑貞的大女，盡得媽媽優良基因真傳，素有「最美星二代」之稱，未出道Instagram已累積逾19萬粉絲，成為新一代時尚界寵兒，不時得著名品牌贊助或在雜誌封面看到其身影。

香港01報導，日前沈月出席名牌傢品系列展覽，完美展現窈窕淑女初長成，愈來愈有媽媽當年的女神風範和氣質，她毫不吝嗇大曬白滑長腿兼好身材，短短數小時已吸逾萬Like。活動中，妹妹沈日也難得露面，沈日長得比較像爸爸，具陽光氣息，也是美人胚子。

另據貓眼娛樂報導，沈月分享不少活動照，超高顏值驚艷全場。照片中，沈月穿著一件老花圖案的無袖迷你短裙，坐在很有設計感的沙發上。披肩長髮顯得溫柔大方，很有名媛氣質，精緻的五官顏值超高，甚至比媽媽還美，一雙大長腿筆直修長，皮膚白嫩緊緻，格外搶鏡。

沈月是香港知名女星邱淑貞和富商沈嘉偉的大女兒，自幼就受到了超多關注，很多人希望她能像媽媽一樣進入娛樂圈。不過邱淑貞夫妻卻覺得女兒年紀還小，所以將她送入英國讀書，偶爾也會讓她出席一些時尚活動，給了女兒很大的發展空間。

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