廖啟智常與周潤發爬山 發嫂聞噩耗飆淚

香港演員廖啟智(右)不敵胃癌去世，周潤發(左)去年便知道他得病。（取材自微博）

香港 資深演員廖啟智不敵胃癌去世，生前他有運動習慣，常與周潤發一起爬山，發嫂聽聞廖啟智去世消息，不禁泣不成聲。

當天港媒致電發嫂，她悲痛表示：「發哥已睡了，我明天會先同他講。其實我跟發哥去年已知道，有叫他加油，我們以為他可打贏這場仗，想不到這樣突然，真是好難過，原本我和發哥想去醫院看他，但院方不批准探病，智叔是好好先生，我丈夫很欣賞智叔，之前很緊張問他狀況，想不到……。」

網易娛樂綜合港媒報導，與智叔相識逾半世紀的香港資深演員鮑起靜受訪時直言「心情沉重」、「極之難過」，以為對方做完手術後可以避開厄運，豈料死訊來得突然，大感不捨。

另外，從無線年代已認識智叔的任達華則感到「萬般唔捨得」，大讚對方在電視界和電影 界的貢獻是「無人能及」。

和智叔合作了多部劇的羅家英也發文悼念：「他好戲，有戲德，好人品」；江美儀難過稱：「我會永遠記住你跑得好快但都回頭等我們」；李若彤稱其「不僅是厲害的演技派，還是零緋聞 的好好先生」；向海嵐、陳美詩感謝其指導和啟發。

曾與其合作過的黃宗澤在社交平台曬出兩人的合照悼念：「敬愛的智叔，跟你合作過是我的榮幸，再見智叔！」

照片中，廖啟智與黃宗澤摟在一起笑容燦爛，兩人對鏡頭比耶開心十足。

網易娛樂綜合港媒報導，與智叔相識逾半世紀的香港資深演員鮑起靜受訪時直言「心情沉重」、「極之難過」，以為對方做完手術後可以避開厄運，豈料死訊來得突然，大感不捨。

另外，從無線年代已認識智叔的任達華則感到「萬般唔捨得」，大讚對方在電視界和電影界的貢獻是「無人能及」。

和智叔合作了多部劇的羅家英也發文悼念：「他好戲，有戲德，好人品」；江美儀難過稱：「我會永遠記住你跑得好快但都回頭等我們」；李若彤稱其「不僅是厲害的演技派，還是零緋聞的好好先生」；向海嵐、陳美詩感謝其指導和啟發。

曾與其合作過的黃宗澤在社交平台曬出兩人的合照悼念：「敬愛的智叔，跟你合作過是我的榮幸，再見智叔！」

照片中，廖啟智與黃宗澤摟在一起笑容燦爛，兩人對鏡頭比耶開心十足。

張智堯也曬出廖啟智的個人照，在配文中配上多個哭泣的表情難掩悲傷之情，他喊話廖啟智一路走好。

知名影星甄子丹也轉發了有關廖啟智去世的相關報導，並祝愿其一路走好。