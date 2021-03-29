戀上小13歲白富美網紅？ 黃宗澤：只是朋友的朋友

黃宗澤被爆疑似與一富家千金戀愛。（取材自微博）

有港媒日前爆料稱，40歲的香港 男星黃宗澤疑似與一富家千金戀愛。據悉，該女子是一名性感網紅，年齡比黃宗則要小13歲，有網友質疑他是在高攀女方。

網易娛樂報導，黃宗澤的感情生活一直備受關注，日前，一名珠寶千金翁曉君在社交平台小號上曬出自拍照，又配上一張以藝人孫佳君相片合成的九格圖，表示：「宗澤說我長得像她，這是我唯一一個覺得確實有點像的人。」不少網友質疑句子中的「宗澤」是指黃宗澤，並留言問她「在一起了嗎？」而她又轉到大號疑似回應：「嗯。」疑似公開戀情。

有粉絲指黃宗澤不但比女方大13歲，而且此前緋聞 頗多，不少網友認為他是在高攀女方。

事件發酵後，女方小號的原文已刪，她另發文表示：「我真的服了！什麼就人家攀千金呀？」「看來以後說話要注意了。」

有媒體聯絡黃宗澤，他表示，一切都是誤會，女方是他朋友的朋友，大家一塊吃飯，講了幾句玩笑話，現在女方已經跟他道歉了。

據悉，27歲的翁曉君在社交平台有超過23萬的粉絲，與「星女郎」林允、孟佳是好友。身為網紅的她曾拍攝了不少廣告，與內地男星劉宇超有過一段婚姻，兩人生下一女後不久便以離婚收場，女兒如今已有兩歲。家境富裕的她在福建、深圳都有房產，常常大曬家居照炫富，此外，她名下還有數間公司，被看作是「白富美」。