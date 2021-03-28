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72歲老戲骨王剛商演 多名助理隨身好氣派

娛樂新聞組／綜合報導
老戲骨王剛雖然已經72歲了，仍保有很高的人氣。（取材自微博）
老戲骨王剛雖然已經72歲了，仍保有很高的人氣。（取材自微博）

知名老戲骨王剛最近被拍到現身唐山某地做商演，72歲的王剛保持著好狀態，走路時步伐輕盈、狀態非常好。雖然有些有發福的跡象，但從現場熱烈氣氛看來，王剛的人氣還是很高的。

貓眼娛樂報導，王剛曾帶來了不少好作品，與張國立、張鐵林主演的「鐵齒銅牙紀曉嵐」至今仍是經典。隨後帶來了「倚天屠龍記」、「布衣天子」、「大漢天子」等作品，演技始終在線。

王剛一共經歷了三段婚姻，前兩段都無疾而終，而與第三任妻子是在網上認識的，見面後便暗生情緒，兩人直到現在都很恩愛。2008年女方還生下了一個可愛的寶寶，一家人其樂融融。

王剛與第一任妻子曾有一個女兒，名為王婷婷，父女兩人都很喜歡藝術品，王婷婷在北京拍賣行負責珠寶與歐洲宮廷藝術品的拍賣。

王剛女兒出嫁後，很快就生了一個可愛的兒子。而他和三婚老婆也老來得子，外孫與親兒子僅相差半歲，不過他們一家人總是能夠和諧相處，他也很寵愛妻兒與外孫。

如今王剛很喜歡古董，家中有許多價格不菲的收藏品，還曾參與錄製了「國家寶藏」，與老搭檔張國立同台講述國寶背後的故事。

網友們在看到王剛的近況後，有人評論「這大歲數出來給兒子掙錢呢」。對於王剛身邊帶著數十名助理和保安，也有網友稱「有必要帶這麼多保安嗎，好誇張呀，不過王剛確實很厲害」。

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