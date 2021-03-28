馮紹峰瘦成皮包骨 網猜「一線女星離婚」有關係

馮紹峰近照日前流出，只見他整個人瘦成皮包骨，和前一陣子的模樣差異甚大。（取材自微博）

趙麗穎 自2018年嫁給大9歲的馮紹峰後，婚變傳言不斷，近日甚至傳出離婚謠言，但2人日前才被捕捉到一起度假，流言不攻自破。不過，馮紹峰近照日前流出，只見他整個人瘦成皮包骨，手臂也細到像竹竿，和前一陣子的福態模樣差異甚大，有粉絲聯想到近日網上流傳「某一線女星離婚」的消息，紛紛擔心會不會是趙麗穎。

噓！星聞報導，近日網路上流傳著「某一線女星離婚」的消息，還提供4個線索，引發網友熱烈討論，大家紛紛猜測是哪位女星，像是趙麗穎、趙薇 、Angelababy等，都在網友猜測名單中。

豆瓣網站日前有網友就貼文爆「分享：搬瓜/ 某一線女星離婚」，接著還提供4個線索，一線女星、演員、微博 粉絲快到一億、有爆款劇，立刻引發網友熱議，「楊穎，趙麗穎，趙薇，姚晨，哪個離婚都不意外的樣子」，有人猜是Angelababy，不過也有網友反駁「Angelababy粉絲早破億了，而且也沒有爆款劇」。

另外也有不少網友猜是趙麗穎，因為她的微博粉絲數有8800多萬，演過像是「新還珠格格」、「花千骨」、「楚喬傳」、「知否？知否？應是綠肥紅瘦」等，趙麗穎與馮紹峰雖然之前也傳過離婚，不過雙方都發出聲明否認，趙微也是網友猜測熱門人選之一，不過有網友表示「排除趙薇吧，現在更多的身份是導演，而且還珠不是爆劇能形容的應該是神劇」。

與此同時，馮紹峰近日被拍到在劇組拍戲，整個人明顯消瘦不少，照片中，他穿著花紋襯衫，頭頂蓬鬆亂髮，被部分網友形容乍看之下有些邋遢，與先前男神氣息呈現強烈對比。有眼尖網友發現，馮紹峰甚至瘦到手臂上的青筋都暴起了，瘦骨嶙峋的模樣，讓粉絲擔心他的健康狀況。

不過，也有網友推測這應該是戲中角色的造型，紛紛對他的敬業精神按讚。