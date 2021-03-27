假切割？劉亦菲支持新疆棉 網友看完聲明罵：看清嘴臉

劉亦菲由粉絲宣布與Adidas終止合作。（取材自微博）

新疆 棉花風波不斷延燒，超過40位中港台藝人集體與品牌解約，就怕風波燒到自己；相較於adidas其他代言人楊冪、迪麗熱巴、易烊千璽等，都是透過工作室或本人微博 發出不合作聲明書，劉亦菲 卻僅由「劉亦菲吧官方」微博代為發聲，表示與adidas終止合作，中國大陸網友失望，大罵看清她的嘴臉。

香港01報導，劉亦菲透過粉絲運營的「劉亦菲吧官方」微博聲明：「經確認，劉亦菲女士與adidas品牌已無合作關係。」然而，劉亦菲微博並未刪除Adidas相關廣告，因而引起網友質疑劉亦菲本人是否真正解約。「就發個聲明而已，有那麼難嗎？或者轉一下棉花微博很難嗎」、「畢竟是美國友人，願意敷衍下傻子粉絲已經做的夠多了」、「賺錢的時候哪裡都有我，有事的時候請不要call我，獨美」等，表示不滿。

還有網友表示，「以前真的覺得她人美心善氣質好，現在只想讓她滾回她的美國」、「我被劉亦菲態度噁心到家了」、「連表面工夫都懶得做」，紛紛放話抵制。

除此之外，網友還列舉了同為美籍的陳飛宇同加拿大籍的吳亦凡，雖然兩人並未與抵制新疆棉花的相關品牌合作，但兩人都在個人微博轉發了「支持新疆棉花」的微博，反觀路人緣甚好的劉亦菲連表明立場都不肯，因此令網友們相當失望。

不過，也有大批粉絲為劉亦菲叫屈，認為劉亦菲不是不發聲明，而是因為工作忙碌，不常上網，加上又沒有工作室微博，才會選擇請粉絲後援會幫忙發聲。