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夫妻隔531天終相見 張衛健：幸福得像擁新疆棉花

娛樂新聞組╱綜合報導
張衛健隔531天見到老婆張茜，幸福感滿滿。（取材自微博）
張衛健隔531天見到老婆張茜，幸福感滿滿。（取材自微博）

張衛健在微博分享個人最新動態，透露隔離結束已經和老婆張茜相見，並表示「幸福感滿滿」，他還曬出自己坐在沙發上的近照；配文「一雙舒適的球鞋帶著我踏上舒心的回家之路，牽手那531天沒見的人，幸福感滿滿，彷彿擁抱著純潔無暇的新疆棉花！為我們自己鼓掌」。

新浪娛樂報導，此前據港媒報導，因為張衛健媽媽已高達80幾歲，張衛健近年兩地跑，2018年拍完電視劇「大帥哥」之後，更是沒有再接任何工作，花大量時間待在香港陪伴媽媽。加上去年疫情影響，他選擇留在香港不離開，跟住在北京的老婆張茜已經將近一年半沒見面。

另據搜狐報導，照片中，56歲的張衛健素顏狀態下，並沒有非常憔悴，反而難掩笑容，可以看出他心情非常激動；他的穿衣打扮也十分顯年輕，紫色上衣令人感覺活力滿滿。

他身後還有兩個超大的行李箱，似乎也表明這次與老婆相聚會度過一段長久的幸福時光。畢竟兩人因為疫情已經分居了531天，自然是非常想念對方的。在分居期間，張衛健一直忙於照顧母親，此次終於有機會見到心愛的人了。

兩人在結婚之前，曾經歷了10年的愛情長跑，2009年結婚至今卻始終沒有孩子。張茜曾為了懷上孩子，做過很多努力，光是排卵針就打了很多次，然而總是收效甚微。不過如今看來，沒有孩子他們也依舊可以生活得很幸福。

疫情 香港 北京

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