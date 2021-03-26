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59歲發福「咆哮帝」貼心小動作 網：清潔阿姨超開心

娛樂新聞組／綜合報導
馬景濤（左一）出席活動，臉部已明顯發福顯老態。（取材自微博）
馬景濤（左一）出席活動，臉部已明顯發福顯老態。（取材自微博）

昔日瓊瑤御用小生馬景濤一組活動的照片近日曝光，59歲的他一身休閒打扮，帥氣的五官依舊，但臉部已明顯發福顯老態。他在現場演唱了經典曲目「梅花三弄」主題曲，然而周圍路人寥寥無幾。

中國時報報導，經紀人、微博帳號「明星經紀大衛」近日分享帶馬景濤到廣州出席淨水器活動影音，可見他帥氣五官依舊，但臉似乎幸福肥圓了一圈。馬景濤在商場獻唱「梅花三弄」主題曲，經紀人更分享：「小馬哥，馬景濤，真的很貼心，今天中午退房的時候還不忘留小費，並親筆寫一段感謝酒店打掃衛生工作人員，細節決定人的品質、真是好大哥，必須點讚」，並分享馬景濤在一束花下留小費跟感謝字條「謝謝，辛苦了！」照片，引來網友說：「清潔阿姨肯定超開心」。

馬景濤當年拍攝瓊瑤劇走紅，被粉絲封為「咆哮帝」，同行人則稱呼他小馬哥。近年他將重心轉往大陸，除了拍戲之外他也熱中唱歌，出道前曾在西餐廳駐唱，後來出道後曾獻聲戲劇主題曲，可說是演員、歌手身分一把抓。

婚姻方面，1993年他與唐韻結束三年婚姻，兩人育有一女，2007年馬景濤梅開二度娶小他21歲的中國大陸女星吳佳尼，陸續生下兩個兒子，2017年驚爆婚變。

馬景濤是昔日瓊瑤御用小生。（取材自微博）
馬景濤是昔日瓊瑤御用小生。（取材自微博）

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