Baby切割愛迪達 200年美女低胸繫棉花搶鋒頭

曾黎一襲低胸禮服出席紅毯活動，還繫上棉花，搶盡鋒頭。（取材自微博）

新疆 棉事件延燒，藝人紛紛表態，第一時間與涉事品牌終止合作；Angelababy（楊穎）也發聲明「抵制一切中傷和抹黑我們國家的言行」，並宣布跟愛迪達（Adidas）終止合作。不過向來在紅毯最吸睛的她，卻被綁了棉花的「中戲200年美女」曾黎搶占鋒頭。

Angelababy日昨出席時尚活動，當天打扮貴氣，內搭金色露背高開叉禮服，裙襬拖地設計，搭配裙子上羽毛的圖案，在人群中相當吸睛；不過盛裝打扮的她鬧了一個小烏龍，走紅毯時居然走成反方向。

至於有「中戲200年美女」之稱的44歲女星曾黎，近來因為參加「乘風破浪的姐姐》第二季受到矚目」；當天她不僅大露酥胸，還特地在禮服綁上了棉花球，讓她一出場就受到矚目。

有報導指出，曾黎當晚連受訪時更不忘與時事結合，在主持人問她對於被封為「中戲200年美女」的感想時，笑指自己身上的棉花說：「我覺得兩百年的美女，不如我手裡的新疆棉花好看。」

此話一出，不僅主持人連聲鼓掌叫好，更讓她難得成為了微博熱搜人物，輕鬆搶光當晚同台撩裙洩美腿的Angelababy、吳謹言等一票女星鋒頭。

據了解，愛迪達被曝出抵制新疆棉後，除了Angelababy，楊冪、迪麗熱巴 、彭于晏、易烊千璽、鄧倫、陳立農、王嘉爾、彭昱暢、宋祖兒、陳奕迅、張鈞甯、向佐、劉亦菲 等工作室紛紛發聲明宣布終止合作。