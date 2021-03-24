陳小紜吼容祖兒還爆哭 反擊網友被刪代言

陳小紜（圖）在「乘風破浪的姐姐2」中與隊長容祖兒產生爭執，連代言韋伯都被品牌方刪了。（取材自微博）

綜藝節目「乘風破浪的姐姐2」大受歡迎，但近日陳小紜在節目中分配歌詞環節時，與隊長容祖兒（Joey）產生爭執，還當場對著容祖兒吼叫，引發爭議，不少網友要求她道歉，但她卻霸氣地反擊網友。其後，有網友發現幾天前陳小紜剛官宣的代言微博 ，已經被品牌方刪了。

香港 01報導，「乘風破浪的姐姐2」近日在第四場公演賽，陳小紜和容祖兒這一組選唱了李宗盛的歌曲「給自己的歌」，就在進行分詞時，陳小紜就認為自己比較合適唱A段，但容祖兒認為她不合適，所以在開大會時陳小紜的情緒不穩定更對著容祖兒面前吼叫：「你給我點時間吧！可以嗎？那你現在讓我感受我唱不好，那我必定要改段。我不知道為什麼現在一定要逼我唱這個，在這麼多人面前。你知道我唱歌本來是不自信的，但你這樣子讓我暴露在大家面前。」更在眾人面前爆哭。

不少網友見到起衝突的片段之後，紛紛湧入陳小紜的微博責罵她：「給容祖兒道歉了嗎」﹑﹑「人品不行」等，眼見大家的留言陳小紜似乎不以為意，更霸氣地反擊網友：「感謝你們給我加的這些熱度，我微博每天訪問量也是挺大的，各個品牌爸爸也是很滿意的，你們啊！真的心疼祖兒姐姐多去她那裡留言加油打氣刷熱度什麼的，真心話。」

在這件事情出來沒多久，有網友到陳小紜代言的品牌官方微博，發現關於陳小紜代言的微博已經沒有了，有人猜測，陳小紜應該是因為懟網友受到影響。