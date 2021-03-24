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新歡張哲軒被爆私生活混亂 馬思純「看人眼光」躍熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
馬思純傳出新緋聞，對象疑是盤尼西林樂隊主唱張哲軒。（取材自微博）
馬思純傳出新緋聞，對象疑是盤尼西林樂隊主唱張哲軒。（取材自微博）

電影「七月與安生」奪下金馬影后的33歲中國演員馬思純，日前被拍到和一名男子舉止親密，還一起回家過夜，這名男子就是知名樂團盤尼西林的主唱張哲軒(小樂)。戀情曝光後，男方情史也再被討論，有傳聞指張哲軒私生活混亂、謊話連篇且十分暴力，不少粉絲要馬思純「快逃！」，目前兩人皆未回應爆料內容。

綜合媒體報導，有網友近日在社交平台曝出馬思純和疑似盤尼西林樂隊主唱張哲軒一起過馬路，並上車回家的視頻。視頻中，馬思純和該男子並排走著，馬思純挽著對方的手臂，動作十分親密自然。

這些爆料引發網友們的議論，許多網友都勸馬思純，認為他們並不般配，「馬思純眼光」等關鍵字跟著上熱搜。

有網友吐槽，馬思純怎麼能在跟白敬亭、楊洋、鄧倫、陳偉霆、霍建華、張若昀等男明星拍過吻戲還看上張哲軒的？

據悉，張哲軒曾在2019年登上30歲以下精英榜，和馬思純爆出戀情後，頻頻被網友挖出過去曾有未經同意不戴套和約砲等行徑。

馬思純上一段戀情為合作電影「左耳」結識的男演員歐豪，2018年與男方在機場牽手放閃默認交往，但這段差四歲的姐弟戀於馬思純剛迎接30歲生日後告吹。馬思純先前曾在受訪時透露自己過去談戀愛時，總是把姿態放很低，現在已經擺脫戀愛腦，直言：「現在想想，這太病態了。」

馬思純傳出新緋聞，對象疑是盤尼西林樂隊主唱張哲軒。（取材自微博）
馬思純傳出新緋聞，對象疑是盤尼西林樂隊主唱張哲軒。（取材自微博）

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