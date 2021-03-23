每天到底吃幾粒米？陳魯豫親自解謎

網傳陳魯豫每天只吃「幾粒米」。（取材自微博）

網路上一直有著中國 知名女主持人陳魯豫每天只吃「幾粒米」的傳言，而且版本眾多，有五粒、七粒、九粒等，但到底是幾粒卻沒有定論，日前本尊陳魯豫親自揭開謎底。

中新網報導，陳魯豫日前在新書《還是要相信》的首發會上，與主持人楊瀾、演員柯藍等暢談人生故事。陳魯豫表示，坊間流傳有關她「只吃幾粒米」的事，「都是被這幫好友如柯藍、文濤給害的」。陳魯豫說，自己有次到書店 買書，在排隊結帳時，聽到前面一位顧客與店員聊天談到減肥話題，言談中說起「你知道嘛！那個陳魯豫每天只吃三粒米，每頓吃一粒。」

陳魯豫表示，「（每天只吃三粒米）顯而易見，這是不可能發生的。」而至所以有「幾粒米」的傳言，是因為柯藍曾有一次調侃她，說她吃飯的時候總吃上面幾顆米。陳魯豫笑稱「如果真是這樣，每年找一天把一年的米都吃完就好了，每一頓分米粒這麼費勁幹什麼呢？」

另外，有人問陳魯豫，如果對年輕時候的自己講一句話，那會是什麼？陳魯豫說，會對20歲的自己說：「我覺得你長得挺可愛的，你不用擔心圓臉。」並表示如果自己當年想通這一點，就會更加自如、更享受當下。