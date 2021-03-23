我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

每天到底吃幾粒米？陳魯豫親自解謎

娛樂新聞組／綜合報導
網傳陳魯豫每天只吃「幾粒米」。（取材自微博）
網傳陳魯豫每天只吃「幾粒米」。（取材自微博）

網路上一直有著中國知名女主持人陳魯豫每天只吃「幾粒米」的傳言，而且版本眾多，有五粒、七粒、九粒等，但到底是幾粒卻沒有定論，日前本尊陳魯豫親自揭開謎底。

中新網報導，陳魯豫日前在新書《還是要相信》的首發會上，與主持人楊瀾、演員柯藍等暢談人生故事。陳魯豫表示，坊間流傳有關她「只吃幾粒米」的事，「都是被這幫好友如柯藍、文濤給害的」。陳魯豫說，自己有次到書店買書，在排隊結帳時，聽到前面一位顧客與店員聊天談到減肥話題，言談中說起「你知道嘛！那個陳魯豫每天只吃三粒米，每頓吃一粒。」

陳魯豫表示，「（每天只吃三粒米）顯而易見，這是不可能發生的。」而至所以有「幾粒米」的傳言，是因為柯藍曾有一次調侃她，說她吃飯的時候總吃上面幾顆米。陳魯豫笑稱「如果真是這樣，每年找一天把一年的米都吃完就好了，每一頓分米粒這麼費勁幹什麼呢？」

另外，有人問陳魯豫，如果對年輕時候的自己講一句話，那會是什麼？陳魯豫說，會對20歲的自己說：「我覺得你長得挺可愛的，你不用擔心圓臉。」並表示如果自己當年想通這一點，就會更加自如、更享受當下。

中國 書店

上一則

江宏傑洗白「怪物家族」 福原愛離意堅決

下一則

美國出庭…鄭爽爭娃：心臟不好不敢生

延伸閱讀

疫情網購暴增 貨櫃輪排隊卸貨…供應鏈「塞車」

疫情網購暴增 貨櫃輪排隊卸貨…供應鏈「塞車」
出獄1年多 「炫富網紅」郭美美賣減肥糖被捕

出獄1年多 「炫富網紅」郭美美賣減肥糖被捕
若明知減肥糖有害仍銷售 郭美美恐被判10年

若明知減肥糖有害仍銷售 郭美美恐被判10年
打疫苗大延誤 民眾排隊四小時

打疫苗大延誤 民眾排隊四小時

熱門新聞

就是這場活動上，哈利（後排右四）被發現神態、表情似乎對嫂嫂凱特（後排右三）頗有不滿。圖／路透資料照片

兄弟都護妻？哈利和凱特被揭早因為梅根有心結

2021-03-21 10:48
劉濤和周渝民主演「大宋宮詞」的甜吻花絮在網上曝光。(取材自微博)

42歲劉濤激吻周渝民 不怕老公王珂吃醋

2021-03-21 02:22
何炅被形容在演藝圈幾乎零負評。（取材自知乎）

十指緊扣、摸臉…何炅被拍到與男子親密互動 衝上熱搜

2021-03-16 00:55
李亞鵬。（本報資料照片）

李亞鵬欠債4千萬再敗訴 求饒音檔曝光「我跪下都可以」

2021-03-17 19:46
孫儷主演的「甄嬛傳」至今仍在重播。(圖:中天提供)

「甄嬛傳」10周年 作者宣布開拍前傳「德妃傳」

2021-03-16 19:28

華為公主跳舞！姚安娜彪悍扭腰 網直言：像跳大神

2021-03-17 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生