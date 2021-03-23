金像獎最佳綠葉！66歲廖啟智驚傳罹癌

廖啟智曾演過「無間道II」、「證人」等經典警匪電影。（取材自微博）

曾以「證人」、「籠民」兩度獲得香港 金像獎，被譽為最佳綠葉的香港藝人廖啟智，近日驚傳罹患胃癌而住院治療，病情一度惡化，讓他不得不辭去接下來的電影 演出。

報導指出，66歲的廖啟智去年被診斷出胃癌，為了怕別人擔心而隱瞞病情，只有少數親友知道，最近因為停拍電影才會爆出，許多演藝圈好友紛紛留言為他加油打氣。友人私下透露廖啟智專心養病，鮮少出門，頂多只有聽從周潤發的建議爬山健身 。廖啟智身為香港浸會大學電影學院的全職講師，原本計畫參與畢業生的電影作品，卻因生病無法拍攝，他先樂觀自嘲「年紀大、機器壞」，又表示希望大家多多體諒，「知道大家關心，但太多問候會變成負擔。」

廖啟智的經紀公司發出聲明，稱「智叔一向熱心工作，備受大家喜愛和尊敬。但近期智叔身體不適， 已婉拒相關演藝工作。他現正接受專業治療和有家人悉心的照顧，請大家放心。智叔一向處事低調，不願多談私人問題。 懇請各位給予尊重和空間，讓他可以安靜調理身體，早日康復；也讓智叔家人可以專心照料他。」

廖啟智出道逾40年，除了「證人」、「籠民」，知名作品還有「無雙」、「危城」、「無間道II」等。