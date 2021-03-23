跟風「漫畫腰挑戰」挨批 楊冪道歉「考慮不周」

楊冪參與「漫畫腰挑戰」引發批評。 （取材自觀察者網）

中國演員楊冪 日前在社交媒體上曬出參與「漫畫腰挑戰」照片，大秀自己的好身材，不料卻意外卻引發網友批評聲浪，質疑認為照片中的動作對於女性的身材和柔韌度有著極其嚴苛的要求，是對於女性的一種物化；專科也醫師出面指出，「漫畫腰挑戰」的動作難度高，普通人模仿容易造成肌肉 拉傷。對此，楊冪22日刪除動態並致歉，稱自己考慮不周。

觀察者網報導，根據網友保留的楊冪參與「漫畫腰挑戰」截圖中可見，楊冪利用椅子垂下腰身，展現極佳的柔韌性，手還比出勝利的手勢，不過她事後也承認，說動作真的「有點難」。

緊隨楊冪之後，有媒體正式創建話題號召網友參與「漫畫腰挑戰」，並配文稱「春天到了，捂了一個冬天的漫畫腰終於可以出來透口氣了」。女子組合硬糖少女303的成員張藝凡當晚參與了挑戰。還有為數不少的女性網友也跟風參與，但卻引發網友批評，指所謂挑戰是對女性的又一種物化。

張藝凡參與「漫畫腰挑戰」。（取材自觀察者網）

楊冪隨後刪除動態，並貼文道歉稱「最近在網上看到一個有難度的拉伸動作挑戰，一時新奇挑戰並發了照片。今天得知做這個動作如果沒有專業老師指導，有可能會對身體有害。非常非常抱歉，由於我考慮不周，造成了大家的誤解，希望大家在安全範圍內嘗試健康的健身 、拉伸動作，希望大家都能身體健康~我以後一定會更加謹慎，再次抱歉。」

據了解，這個「漫畫腰挑戰」出自設計學博主@tenten雲畫畫筆下的作品。