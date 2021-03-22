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明星千萬豪宅…關之琳可俯瞰全港 劉嘉玲曾和張國榮為鄰

記者黃保慧／綜合報導
關之琳在綜藝節目中方公開自家豪宅內部。（取材自微博）
關之琳在綜藝節目中方公開自家豪宅內部。（取材自微博）

「香江第一美人」關之琳最近在節目「天天開運王」中，公開自家豪宅內部，家中除了大廳豪華，有不少藝術品裝飾；最令人驚訝的是，一排10組的大型衣櫃，雖沒有全部打開，只公開了放包包和鞋子的其中一部分，就令人歎為觀止。

關之琳在節目中首度公開位在香港的豪宅，高樓層可以觀賞維多利亞港景色，連她也說「有大地在我腳下」的感覺。據知，該屋大約84坪，市價1.5億港幣（約1931.5萬美元），該棟豪宅是關之琳2018年購入，光設計、裝潢就花了一年。

關之琳在綜藝節目中方公開自家豪宅內部。（取材自微博）
關之琳在綜藝節目中方公開自家豪宅內部。（取材自微博）
關之琳豪宅內的鞋櫃。（取材自微博）
關之琳豪宅內的鞋櫃。（取材自微博）

命理大師李居明造訪關之琳豪宅，直讚是最佳風水教室，表示為一個「旗鼓印箱」風水陣。他稱讚關之琳挑選家具很有眼光，梳化間形狀就是一個巨型元寶，客廳擺放豹圖抱枕，因豹又名金錢豹， 所以有招財的作用。

不過，李居明也說到客廳的一組大燈飾，造型像冰雪融化，表示2022年她才會遇上好姻緣。關之琳也透露，「這組燈飾跟我住了2間屋，而這2間屋，我都住得好淒涼」。

劉嘉玲(左)也曾在社群媒體公開自家豪宅。圖／摘自IG
劉嘉玲(左)也曾在社群媒體公開自家豪宅。圖／摘自IG

另外，香港「不老女神」劉嘉玲過去也曾在社群平台，分享自家豪宅照片，引起不少討論，她的房屋裝潢也走華麗路線，據知，這棟豪宅位於香港半山，是由著名電影美術指導張叔平所設計，房子內以歐式復古風格為主，沙發則以暗紅色搭配價值逾百萬元的水晶吊燈，整體感覺高雅又華麗，彷彿像是一座美術館。

劉嘉玲1995年時就買下，當時她受訪時還透露，張國榮是她的鄰居，雖已沒在此居住，仍捨不得賣掉這棟房子，目前該房子僅作為與親友聚會的場所。

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