古裝美男PK房事 周渝民火速熱吻 鍾漢良圓房急死人

鍾漢良(左)與譚松韻在「錦心似玉」中的親密戲好事多磨。（圖：WeTV海外提供）

台男星仔仔周渝民新戲「大宋宮詞」開播，與另一部正熱播中的「錦心似玉」男主角鍾漢良形成兩大「古裝美男」PK戰，而兩位男神在劇中的「房事」受到戲迷討論，周渝民第一集就和劉濤 熊抱、熱吻；鍾漢良在「錦」劇中和譚松韻則是讓戲迷苦等直到最近35集才終於圓房。

周渝民在「大」劇中飾演宋真宗趙恆，他前幾年在中國 演出許多古裝劇，包括「櫃中美人」、「烈火如歌」等作，造型都讓粉絲驚艷「帥到逆天」，坐實「古裝美男」封號。周渝民與劉濤在「大」劇第一集的吻戲甜到爆表，以古裝劇的進度來說相當快，連劉濤都開玩笑形容：「這節奏，愛情來的太快就像龍捲風 。」她在劇中飾演宋朝第一位攝政的皇太后「劉娥」，網友則虧她戀愛先談好，後面專心衝事業。

46歲的昔日「小太陽」鍾漢良上一部古裝劇「孤芳不自賞」播出已是四年前，「錦」劇和小他16歲的譚松韻合作受矚目。譚松韻近幾年以「錦衣之下」、「以家人之名」等戲成為中國新生代一線女演員，劇中和「大」劇的劉濤相反，先搞「宅鬥」再談戀愛，因此讓戲迷苦等35集才終於和鍾漢良圓房。鍾漢良與譚松韻雖是「老夫少妻」組合，但「小太陽」彷彿吃了防腐劑，臉緊皮繃看不到一絲皺紋，也讓兩人搭配起來無違和。