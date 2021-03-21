我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

馬思純直女不解風情 白敬亭追愛慘被當變態

記者陳慧貞／綜合報導
馬思純在「你是我的城池營壘」中飾演一名實習醫生。(取材自微博)
馬思純在「你是我的城池營壘」中飾演一名實習醫生。(取材自微博)

33歲女星馬思純與小6歲鮮肉演員白敬亭主演陸劇「你是我的城池營壘」，劇中兩人分飾實習醫生、特警，上演當鋼鐵直男碰上沒時間戀愛的直女時，太過青澀的戀愛方式，讓網友看得好樂、欲罷不能，還紛紛被霸氣可愛兼具的白敬亭圈粉，稱他為「3月男友」。

近期話題陸劇又多了一部，除了「錦心似玉」的錦心夫婦體面之路引關注外，白敬亭、馬思純主演的「你是我的城池營壘」也掀起網友討論，上線5天流量便突破4億，堪稱近期時裝劇中的神劇，劇中兩人組成的「卡殼CP」（邢克壘、米佧）被視為現代版的徐令宜與十一娘，有趣的是在「錦心似玉」中的鍾漢良也客串此劇，化身愛情導師傳授白敬亭撩妹招式。

劇中白敬亭飾演的隊長追妻手段憨直，不停刻意製造偶遇，但女主角卻不解風情；而得知米佧有難，便偷偷讓出自己的房子給女主角，默默獻殷勤送電鍋又送面膜，讓米佧嚇壞以為家裡有變態，讓網友好氣又好笑的評論，「邢隊追女孩怎麼不能光明正大些呢。」

而為了演出特警角色，白敬亭特意增重健身，練出壯碩手臂及八塊腹肌，雖然在劇中還未露出好身材讓粉絲大飽眼福，但緊身衣服下隱約露出結實臂膀形態，還是讓粉絲忍不住驚呼。

白敬亭（右）在「你是我的城池營壘」戲中飾演特警。(取材自微博)
白敬亭（右）在「你是我的城池營壘」戲中飾演特警。(取材自微博)

健身

上一則

ＤＣ、漫威拚場？ 正義聯盟撞上獵鷹

下一則

懶理代孕傳言 42歲濱崎步下個月要生了

延伸閱讀

被酸二度發福、與周冬雨疏遠？馬思純一次回應

被酸二度發福、與周冬雨疏遠？馬思純一次回應
堅持穿旗袍畫細眉 傲嬌景甜霸氣圈粉

堅持穿旗袍畫細眉 傲嬌景甜霸氣圈粉
馬思純遭酸胖出新高度 大方承認「沒必要為形象減肥」

馬思純遭酸胖出新高度 大方承認「沒必要為形象減肥」
宮鬥新劇「德妃傳」？ 女主角來自「甄嬛傳」

宮鬥新劇「德妃傳」？ 女主角來自「甄嬛傳」

熱門新聞

名嘴呂文婉爆料林月雲缺席邱嘉雄喪禮內情。圖／摘自YouTube

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

2021-03-14 12:22
何炅被形容在演藝圈幾乎零負評。（取材自知乎）

十指緊扣、摸臉…何炅被拍到與男子親密互動 衝上熱搜

2021-03-16 00:55
李亞鵬。（本報資料照片）

李亞鵬欠債4千萬再敗訴 求饒音檔曝光「我跪下都可以」

2021-03-17 19:46
許聖梅上「國民大會」談論對林月雲事件的看法。（取材自YouTube）

不是為了錢？名嘴曝林月雲接節目真實動機

2021-03-14 04:31
孫儷主演的「甄嬛傳」至今仍在重播。(圖:中天提供)

「甄嬛傳」10周年 作者宣布開拍前傳「德妃傳」

2021-03-16 19:28
撒貝寧一家四口近日現身北京餐廳，被網友偶遇。(取材自微博)

撒貝寧滿眼都是女兒 不理兒子等抱抱

2021-03-14 03:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」