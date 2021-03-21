馬思純直女不解風情 白敬亭追愛慘被當變態

馬思純在「你是我的城池營壘」中飾演一名實習醫生。(取材自微博)

33歲女星馬思純與小6歲鮮肉演員白敬亭主演陸劇「你是我的城池營壘」，劇中兩人分飾實習醫生、特警，上演當鋼鐵直男碰上沒時間戀愛的直女時，太過青澀的戀愛方式，讓網友看得好樂、欲罷不能，還紛紛被霸氣可愛兼具的白敬亭圈粉，稱他為「3月男友」。

近期話題陸劇又多了一部，除了「錦心似玉」的錦心夫婦體面之路引關注外，白敬亭、馬思純主演的「你是我的城池營壘」也掀起網友討論，上線5天流量便突破4億，堪稱近期時裝劇中的神劇，劇中兩人組成的「卡殼CP」（邢克壘、米佧）被視為現代版的徐令宜與十一娘，有趣的是在「錦心似玉」中的鍾漢良也客串此劇，化身愛情導師傳授白敬亭撩妹招式。

劇中白敬亭飾演的隊長追妻手段憨直，不停刻意製造偶遇，但女主角卻不解風情；而得知米佧有難，便偷偷讓出自己的房子給女主角，默默獻殷勤送電鍋又送面膜，讓米佧嚇壞以為家裡有變態，讓網友好氣又好笑的評論，「邢隊追女孩怎麼不能光明正大些呢。」

而為了演出特警角色，白敬亭特意增重健身 ，練出壯碩手臂及八塊腹肌，雖然在劇中還未露出好身材讓粉絲大飽眼福，但緊身衣服下隱約露出結實臂膀形態，還是讓粉絲忍不住驚呼。