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42歲劉濤激吻周渝民 不怕老公王珂吃醋

娛樂新聞組／綜合報導
劉濤和周渝民主演「大宋宮詞」的甜吻花絮在網上曝光。(取材自微博)
劉濤和周渝民主演「大宋宮詞」的甜吻花絮在網上曝光。(取材自微博)

42歲劉濤和39歲周渝民拍攝新劇「大宋宮詞」的幕後花絮在網上曝光。兩人當天拍攝的是一段激情吻戲，劉濤先是在書桌前打算畫畫，周渝民從背後直接抱住她，兩人甜蜜依偎，劉濤轉頭含情脈脈地注視著周渝民，兩人先是輕輕地嘴對嘴啵啵，隨後便開始熱吻，張力爆棚。

貓眼娛樂報導，這段吻戲拍攝的時間長達十幾秒，中途周渝民甚至還將原本搭在劉濤肩膀上的手放到了對方的腰上，緊緊環抱超曖昧，搭配周渝民和劉濤的超高顏值以及精美服飾，畫面著實唯美。

網友們直呼這段戲居然是不花錢就可以看的嗎？兩個演員親得好好，讓人看完就覺得好羞澀。

還有人好奇難道劉濤吻得這麼投入，難道不怕老公王珂吃醋嗎？

其實劉濤之前就曾在採訪中回應過此事，她自曝王珂非常尊重和理解她演戲，如果她演得不夠投入，王珂甚至還會說她演得不好，覺得假了，相當大氣。

或許正是因為丈夫在背後的全力支持，劉濤即使已經不再年輕，事業依然發展得愈發順利，近年來除了演戲，她在直播上也取得了不小的成績，一晚上的成交額就能順利破億，還因為賣得太快獲得了「劉一刀」的外號，業務能力水平極強，吸金無數。

劉濤(圖)和周渝民在「大宋宮詞」中有精采對手戲。(取材自微博)
劉濤(圖)和周渝民在「大宋宮詞」中有精采對手戲。(取材自微博)
劉濤和周渝民(圖)在「大宋宮詞」中有精采對手戲。(取材自微博)
劉濤和周渝民(圖)在「大宋宮詞」中有精采對手戲。(取材自微博)

劉濤

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