任達華慶66歲 愛女美照曝光 網友狂喊：岳父生日快樂

任達華66歲生日，女兒曬出一連串父女同框畫面超有愛。（取材自微博）

港星任達華出道超過40年，19日是他66歲生日，愛女任晴佳（Ella）特別在社群網站 曬出一系列父女照，父女倆從小到大的合照曝光，原本牽手依偎在身邊的小女孩如今長大了，畫面超有愛。

ETtoday報導，任晴佳曬出從小到大和爸爸任達華的合照，寫著「爸爸生日快樂＠任達華」。照片中可以看到，任晴佳小時候仰望著高大的爸爸為她取高飛的汽球，小手牽著大手在故宮前合影，當時身高只有爸爸的一半，如今長成亭亭玉立美少女，已經和爸爸肩並肩，但仍被爸爸摟在懷中。

而今年才16歲的任晴佳，身高就已經180公分，有一雙110公分的逆天長腿，在模特兒界占有一席之地，除了先後登上香港 五大一線時尚雜誌封面之外，更是廣告界新寵兒！任晴佳被封為「九頭身美少女」。

照片曝光後，網友紛紛留言，「這腿太讚啦！和爸爸一樣高了」、「幸福的父女二人，華叔生日快樂」、「Ella小仙女好孝順」、「妹妹小時候真的好軟萌啊！祝叔叔生日快樂」、「大長腿、臉也漂亮，這遺傳基因也太好了」、「時間真快，從只到腿部，到現在一樣高」，還有許多人搶著祝任達華「岳父生日快樂！」