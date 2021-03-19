堅持穿旗袍畫細眉 傲嬌景甜霸氣圈粉

景甜新劇中頻換旗袍，被譽為「最美人間富貴花」。（取材自微博）

中國女星景甜與張彬彬主演的奇幻愛情劇「司藤」，近日播出後好評如潮，尤其是景甜扮演的司藤，完美詮釋了一個高貴傲嬌但心地善良的大小姐，一出場就驚艷眾人。

香港01報導，「司藤」劇集改編自尾魚小說「半妖司藤」，講述設計師秦放（張彬彬飾）意外墜崖被樹枝刺穿心臟，血液滲入泥土，喚醒了沉睡多年的外星後裔司藤（景甜飾），兩人彼此守護共同成長的故事。該劇集奇幻、懸疑、復仇、愛情等多種元素於一體，人物設定也充滿趣味。

由於沉睡了多年，來到21世紀的景甜既有不通當今人事的可愛之處，也有舊時的高傲姿態，堅持穿旗袍、畫細眉，極為講究。前六集景甜換了至少15套服飾，或素雅、或華麗，令人目不暇接。

景甜自出道以來擔任過不少女主角，但一直未能大紅大紫。她過去一直被網友戲稱為「世界第八奇跡」，資源好到飛起之餘，2008年，尚是北京電影 學院新生的她，就參演趙薇、劉燁主演的劇集「一個女人的史詩」，之後全是女主角，同吳鎮宇、周潤發、謝霆鋒、甄子丹、成龍等合作，更參演好萊塢 電影，甚至還在2014年第18屆好萊塢電影獎上獲得了一個空前絕後的「好萊塢國際獎」（因至此後取消了該獎項）。服飾方面，她剛出道就能穿上Elie Saab當季高定，更有傳因品牌不肯借，因此花了500多萬港元買下；戴了數次的逾600萬港元積家（Jaeger-LeCoultre）真鑽手錶；私底下也是Hermès手袋不斷等。

反觀現在，雖然看似景甜是「降level」，拍攝網劇、作客直播間、參加一些小綜藝等，但觀眾緣卻越來越好，也許是找到了一個適合的角色同劇本，找到了自己的定位。