昔日被酸「最醜星二代」 張庭女兒大逆襲

張庭女兒近日上傳跳舞影片，網友驚艷大讚女大18變。（取材自抖音）

女星張庭與林瑞陽的女兒林家菱（Angela），曾被網友酸「最醜星二代」；近日，12歲的林家菱在社交平台分享跳舞視頻，白皙皮膚加上長髮披肩的氣質外型，讓網友驚艷，直呼漂亮到差點認不出來了。

綜合媒體報導，張庭與林瑞陽結婚11年事業愛情兩得意，兩人育有一子一女，兒子長相帥氣，女兒卻被網友酸沒繼承到父母優點。不過Angela女大18變，近日一段熱舞影片更是讓網友驚艷。

12歲的Angela在曝光的一段跳舞影片，只見她大方展現舞姿，白皙皮膚加上長髮披肩的氣質外型像極了媽媽；影片發布後，不僅張庭留言誇女兒可愛，網友也大讚「根本是逆襲式長大，這就是所謂的女大18變吧」、「自信的人最美麗」、「差點沒認出來」、「第一眼瞬間竟然看到劉亦菲 的感覺」。

此外，值得注意的是，Angela身上穿著一件黑白色卡通拼色衛衣，這件衣服在網路平台普遍只賣幾十元人民幣。Angela在社交平台分享的穿搭也很少有名貴奢侈的單品。視頻裡，Angela身後的玻璃窗反射出張庭家的豪宅內景，華貴的裝修風格和平價服裝形成鮮明反差。

Angela曾被酸民吐槽長相平凡，她去年曾透過影片向網友們喊話「你們不用再評論我的長相，我又不是靠臉吃飯的」，一旁的張庭問道「那妳靠啥」，Angela機智回應「靠嘴，還用問嗎」，讓張庭忍不住笑出聲，誇讚「我閨女比我明智啊，靠臉吃飯真的會餓」。