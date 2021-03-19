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吳綺莉否認向成龍勒索天價撫養費 自認問心無愧

娛樂新聞組／綜合報導
吳綺莉（圖）否認向成龍勒索天價撫養費給小龍女。（取材自微博）
吳綺莉（圖）否認向成龍勒索天價撫養費給小龍女。（取材自微博）

香港女星吳綺莉1999年和成龍發生婚外情，生下「小龍女」吳卓林，網路近來瘋傳吳綺莉曾向成龍勒索天價，欲把這些錢拿來撫養小龍女。港媒近日專訪吳綺莉，吳綺莉大談這些年來的心歷路程和感受。據悉，吳綺莉18歲被成龍猛烈追求以後，到現在都沒有談過第二段戀情。

鳳凰網報導，對於有人謠傳她堅持生下孩子，是為了逼成龍離婚，有人認為她要孩子是為了讓自己後半生無憂，勒索成龍要天價撫養費去養孩子。吳綺莉表示，自己從來不會去解釋這些東西，做人最重要的是問心無愧就可以了。

吳綺莉表示自己是一個非常戀愛腦的人，對於感情勝過一切，所以當初她才會奮不顧身的將吳卓林生下來。可惜，得知消息後的成龍突然變臉消失，讓吳綺莉陷入了孤立無援的境地。

吳綺莉在2017年的時候召開過記者會，當時因為家暴女兒吳綺莉，她被報警逮捕。吳綺莉在記者會上解釋這些事情，否認自己家暴，還控訴成龍多年來分文未付，導致很多媒體和圈內人士都認為，吳綺莉的這個舉動，是在威脅成龍要撫養費。

由於吳綺莉家暴女兒的緣故，造成女兒的離家出走，在這次專訪中吳綺莉也首次爽快承認這件事，表示當初女兒的出走讓她非常擔心，也後悔自己做過這些舉動，不過母女這兩年關係緩和了許多。

在成龍之後，吳綺莉一直都保持著單身，外界盛傳她曾經插足過梅艷芳的兩段感情，分別是趙文卓和林國斌，吳綺莉笑著回應，和趙文卓僅僅只有一次合作之緣，跟林國斌更是沒有見過。

吳綺莉否認向成龍（圖）勒索天價撫養費給小龍女。（取材自微博）
吳綺莉否認向成龍（圖）勒索天價撫養費給小龍女。（取材自微博）

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