李冰冰睽違15年再戰電視劇 趙麗穎幫抬轎？

「德妃傳」傳出已聯絡李冰冰（見圖）出演，但女主年輕時的戲分則鎖定趙麗穎。微（取材自微博）

電視劇「甄嬛傳」、「如懿傳」作者流瀲紫最近在朋友圈透露完成第三套作品「德妃傳」的劇本終稿，主要講述孝恭仁皇后烏雅氏的故事，重頭戲聚集在中老年時期，女主角於中年逆襲反撲爭寵，老年野心勃勃奪權。

香港 01報導，有消息透露，「德妃傳」即將開拍，製片人同「如懿傳」一樣，由黃瀾擔任，有指她已率先聯絡李冰冰，希望促成合作。不過劇中有一些女主角年輕時的戲分，但年近50的李冰冰扮少女，會有些力不從心，加之周迅、章子怡之前做「少女」都飽受詬病，所以有意找趙麗穎 共同合作該項目，前三分一由趙麗穎完成，自己由中年打後再開始演。

報導說，如果真是這樣的模式，除了成本同製作給項目方添加難度之外，另一方面，趙麗穎現在也是85後花旦之一，不少網友認為她自己已經可以擔當大女主戲分，未必願意做李冰冰少女時期，且趙麗穎年紀也不算太小，兩人樣貌完全不是同一類型，因此也有些違和。

報導指出，其實李冰冰與趙麗穎是「和頌傳媒」的合夥人，前者雖是電視劇出身，但之後轉戰大熒幕，且近兩年無新作推出，而對上一套劇集已是2006年播出的「再生緣之孟麗君傳」；反觀後者一直活躍於電視圈，尤其擅長古裝劇，幾乎套套都口碑收視雙收，兩人能否合作，還有待觀望。