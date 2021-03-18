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三審全敗訴！李亞鵬欠債4000萬 求饒下跪錄音曝光

娛樂新聞組╱綜合報導
李亞鵬欠債4000萬人民幣一案，第三次開庭仍敗訴。（取材自微博）
李亞鵬欠債4000萬人民幣一案，第三次開庭仍敗訴。（取材自微博）

王菲前夫李亞鵬與哥哥李亞煒持股的「麗江雪山」和「泰和友聯」合作開發「雪山藝術小鎮」，雙方爆發欠債4000萬（約615.7萬美元）合約糾紛；李亞鵬一、二審被判敗訴後，不服提出上訴，因此至今已經是第三次開庭審理。而北京朝陽法院的重審判決，李亞鵬與其兄李亞煒需向泰和友聯支付4000萬及利息，同時泰和友聯其他訴求則被駁回。

綜合香港01、ETtoday報導，法庭審理中，公開一段李亞鵬的54秒錄音檔。他說：「現在不是說時間的問題，我們已經無路可走了，你們需要一個我什麼樣一個保障，我給你們一個保障，需要我怎樣都可以，需要我跪下、要我趴下，我都可以。」但李亞鵬否認，聲稱是「被脅迫」才簽協議「承諾書」，所以要求重審。

網友則感嘆李亞鵬從商之路不順，「天賦不可能是全面的，安心做個演員不好嗎」、「他真不適合投資」、「要是安心做個演員，一部戲的片酬都不止4000萬了」。

另據封面新聞報導，就在判決下達的前兩日，有網友拍到李亞鵬和女友海哈金喜去和老友聚會的照片。而且看照片李亞鵬的心情似乎還不錯，完全沒有背債在身焦頭爛額的樣子；眼尖的人還發現，這位老朋友是久未露面的楊麗萍。

如今三審判決已出爐，是否會影響海哈金喜與李亞鵬的感情，海哈金喜聲稱「這個事你不用問我。」也拒絕回答關於李亞鵬的種種問題。

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