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李亞鵬欠債4千萬再敗訴 求饒音檔曝光「我跪下都可以」

娛樂新聞組／綜合報導
李亞鵬。（本報資料照片）
李亞鵬。（本報資料照片）

中國歌后王菲前夫李亞鵬息影從商，卻被控欠債4000萬人民幣（約615萬美元）。法院近日重審判決，李亞鵬和哥哥李亞煒需向原告北京泰和友聯公司支付4000萬人民幣及利息，同時微信錄音紀錄曝光，李亞鵬說「我已經走投無路了，要我跪下都可以」。

而李亞鵬女友海哈金喜回應，「我不清楚，這個事兒你們不用問我。」

紅星新聞報導，李亞鵬與哥哥李亞煒持股的麗江雪山投資有限責任公司，在2018年投資「雪山文苑」時發生合約糾紛，之後被債主北京泰和友聯投資有限公司（泰和友聯），以欠債4000萬人民幣告上法院。李亞鵬一、二審被判敗訴後，不服提出上訴。

來源:YouTube

有報導指，第二審時庭上出現一段疑似是李亞鵬54秒錄音的新證據，他說：「現在不是說時間的問題，我們已經無路可走了，你們需要一個我什麼樣一個保障，我給你們一個保障，需要我怎樣都可以，需要我跪下、要我趴下，我都可以。」

李亞鵬的代理律師在庭上稱，他都跪下了，還不是被脅迫的嗎，這份錄音證據反而證明了李亞鵬是被脅迫的。而泰和友聯方面則認為，這份「語音恰好能證明他當時是在懇求我的錢」。

事隔4個月後，法院昨近日宣判李亞鵬和李亞煒，需向泰和友聯支付4000萬人民幣及利息，加上李亞鵬欠債所產生的利息，兩兄弟共要支付高達5000萬人民幣，亦駁回泰和友聯其他訴求，而這單官司也令兩兄弟反目。

港媒報導，雖然李亞鵬與哥哥李亞煒一同被告，但一直以來李亞鵬沒被列入「惡意欠債人」名單，據知是因為李亞鵬在一、二審也是以中國公民身分，但重審時卻改用香港永久居民身分證，再加上他第一次報稱的地址在烏魯木齊，第二次則在北京，種種因素令法院無法限制他的消費，故他仍可以坐飛機、高鐵等交通工具，反而李亞煒則被限制消費並查扣了房產。

李亞鵬代表律師向媒體指出，該案屬於普通商業糾紛，案件現時仍在司法程序當中，而判決亦非正式生效。

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