華為公主跳舞！姚安娜彪悍扭腰 網直言：像跳大神

近日，一段華為 「二公主」姚安娜 的舞蹈鏡頭曝光。畫面中，姚安娜表情彪悍，動作幅度很大，被指像在做法。甚至有網友直言，像在「跳大神」。但也有網友評論稱，「跳得很努力！不過不要太勉強自己」、「公主開心就好」。

搜狐網報導，一段姚安娜的舞蹈片段日前在網上曝光，引來網友們的瘋狂轉發和熱議。其實這段視頻是她出道前，自己很早就曬出來過的。

畫面中，姚安娜披著長髮，戴著髮箍，貼著白色面膜，穿了一身白加黑露出小蠻腰，跳起舞來相當自信。

姚安娜的舞蹈片段在網上曝光，引發網友熱議。（視頻截圖）

姚安娜翻跳的是black pink的舞蹈，每一個動作都跳得非常用力且認真，但是四肢顯得比較僵硬，充分展現出其憨憨的一面，同時也能窺見到她有趣的靈魂，並不像外表看起來那麼高冷，甚至有些可愛。

有的小伙伴還為她附上了文字：「看我華為二公主如何玩轉娛樂圈！」

網友們紛紛被姚安娜逗樂，這畫面讓人想到了張哲瀚練軍體拳。有的網友則認為她像是在做法，如同八爪魚在蠕動。

網易娛樂報導，姚安娜的街舞跳得也不賴，在不同舞風的轉換間，要表現出相應舞風的狀態是有一定難度的。從小學習古典芭蕾 的姚安娜遇上勁爆的街舞，「翻車」也是難免的。