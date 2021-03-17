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歐陽娜娜上海迪士尼被跟拍 「粗腿照」瘋傳

娛樂新聞組／綜合報導
歐陽娜娜近日現身上海迪士尼拍影片，被眾多民眾野生捕獲。（取材自微博）
歐陽娜娜近日現身上海迪士尼拍影片，被眾多民眾野生捕獲。（取材自微博）

星二代藝人歐陽娜娜在大陸發展演藝事業，一舉一動都是話題。她近日現身上海迪士尼拍影片，被眾多民眾野生捕獲，無P圖照隨即在網上流傳，沒想到腿被形容「粗腿肉肉的」。

ETtoday報導，歐陽娜娜一向給外界身材纖細的印象，到迪士尼拍片，身穿卡其色制服西裝，搭配膝上短裙、白襪黑皮鞋，露出蜜大腿。本人還沒有上傳照片，當日目睹明星的網友輪番曝光現場照，其中數張腿圍顯粗、小腹凸起，引發議論。

香港01報導，不少網友留言表示，「胖胖的腿」、「這大肚腩是開玩笑嗎」、「難道之前的大長腿是P出來的」、「該減減肥了」、「這是又胖了嗎」。

但有網友力撐她：「雖然胖了也很漂亮」、「還是很好看呀」、「多真實的身材，好青春好少女」、「女高中生風的短裙套裝看起來可可愛愛，小粗腿肉肉的也好有趣」

不過也有粉絲質疑歐陽娜娜粗腿照是受到網友惡意P圖，痛批「惡意P胖實在是惡劣」、「你沒穿過短裙是吧，本來就是會那樣的」、「人家胖不胖關你什麼事，那是衣服自己的問題」。部分網友曬照興奮偶遇，模糊照仍可見到大長腿，真實腿圍成為吸睛亮點。

歐陽娜娜迪士尼無P圖照瘋傳。（取材自微博）
歐陽娜娜迪士尼無P圖照瘋傳。（取材自微博）
歐陽娜娜迪士尼無P圖照瘋傳。（取材自微博）
歐陽娜娜迪士尼無P圖照瘋傳。（取材自微博）

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