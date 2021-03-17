鄭爽傳「限薪令」時期頂風作案 收1.6億元拍劇

鄭爽的片酬意外遭張恆代理律師曝光。（取材自豆瓣電影）

大陸女星鄭爽 近日遭前男友張恆爆出代孕兼棄養而全面停工，兩個月來兩人仍然糾紛不斷。鄭爽同張恆之間的民間借貸糾紛案日前展開二審，有媒體公開張恆代理律師近日的訪問內容，當中意外曝光鄭爽的片酬。

香港 01報導，在張恆律師披露的細節中，鄭爽與張恆在2019年共同參加的戀愛真人秀「女兒們的戀愛」總報酬為2400萬元人民幣(約369萬美元)，張恆作為鄭爽的經理人兼出演演員，因此演藝合約共兩份，鄭爽本人簽署一份，張恆同鄭爽爸爸簽了一份。當時鄭爽亦有其他綜藝邀約，但因該真人秀酬勞更高，所以說服張恆一起參加，還提出如果收到這筆錢，兩人以「四六開」收取。

除此之外，張恆律師還透露，鄭爽在出演某電視劇的過程中，從談判到收全款，均是張恆為其處理相關事宜，而該劇集的總片酬為1.6億元。

報導說，曾有記者爆料鄭爽曾在「限薪令」時期頂風作案，以1億元片酬接拍劇集「新倩女幽魂」（後更名：「只問今生戀滄溟」），看來並非空穴來風。

另據新浪網報導，鄭爽代孕風暴 又擴大，中共中央起草新法，「劣跡人員」不能參與節目的製播，封殺鄭爽轉為幕後人員的機會，而鄭爽的公司股權也慘遭凍結。

據報導，鄭爽獨資擁有的上海噶咕娛樂發展公司，日前遭上海人民法院公告凍結股權，被凍結的股權金額為100萬元，凍結期限三年，這三年期間，鄭爽的公司禁止營業，等同被抄家。