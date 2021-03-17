爬山遇網友強行合影 周潤發罕見擺臭臉

網友上傳與周潤發合照，照片中的周潤發招牌笑容消失。（取材自微博）

65歲影帝周潤發(發哥)平常喜愛爬山運動，每次遇到民眾要求合照，總是來者不拒，有時還會幫忙拿著手機 自拍，一點沒有巨星架子的親民舉動，讓他深受粉絲喜愛。然而近日有一位香港 網友上傳與周潤發合照，照片中的周潤發就被發現難得露出臭臉，招牌笑容消失，令人不禁好奇發哥怎麼了？

中國 時報報導，有網友日前在網上分享爬山捕獲野生周潤發的照片，照片中周潤發卻難得沒了笑容，臭臉模樣引發熱議。更有人好奇問原PO，想知道周潤發到底發生了什麼事？該網友則還原當時情景，指自己下山時巧遇港星方中信與周潤發上山，由於對方正在跑步，所以他先問了周潤發一聲「可以拍照嗎」，等不及對方回覆，就擅自拿出手機拍下與周潤發合照。

該網友隨後也強調，他自覺有點打擾到周潤發，因此有向周潤發說「不好意思」，而周潤發則是看了一眼就離開。

香港明報報導，只不過大部分的網友就無法接受此解釋，火氣比周潤發還大，紛紛留言痛批拍照者此舉真的沒禮貌，「從沒看過發哥拍照這樣，你真的有問題」、「拍之前有沒有問過人家，基本禮貌懂嗎」、「你好不好意思啊」。