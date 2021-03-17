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何炅被爆十指緊扣小鮮肉「進飯店」 網友扒出費啟鳴

娛樂新聞組／綜合報導
何炅(圖)被爆料和一名男子牽手進飯店，有網友直指對方就是費啟鳴。（取材自微博）
何炅(圖)被爆料和一名男子牽手進飯店，有網友直指對方就是費啟鳴。（取材自微博）

何炅是中國知名主持人，1995年至今累積眾多經驗且在演藝圈擁有超廣的好人緣。日前被八卦媒體爆料和一名男子牽手進飯店，引起熱烈討論。有網友直指對方就是24歲的男星費啟鳴。

鳳凰網報導，何炅日前聚餐結束後，與一男子十指緊扣從飯店走出，在街上兩人互相挽著胳膊，熱聊不斷。男子還兩次撫摸何炅的臉，最後一同回了酒店，關係看起來非常好。

爆料稱，當日凌晨3時多，何炅戴著黑色口罩，身穿皮衣、運動鞋挽著一位男士的胳膊一起從飯店走出，身後跟著一大批工作人員。走到路邊有人先上車離開，何炅依舊挽著男士的胳膊跟車裡的人說話，絲毫沒有避諱。

說完話何炅突然大笑著跑開，然後蹦蹦跳跳地前行。走了一段路之後，何炅挽著的那位男士和其他工作人員慢慢跟上來。何炅摘下口罩，這位跟他異常親密的男士兩次撫摸何炅的臉。

據ETtoday報導，何炅出道多年來鮮少有緋聞傳出，這次爆料一出馬上登上微博熱搜第一名。網友紛紛留言表示意見，有人說，「愛誰是他的自由，不管他做什麼選擇都支持他」、「一般互動吧」。另外也有人認為，「就算是真的，你替人出櫃，小心天打雷劈」。

網易娛樂報導，隨後一則爆料似乎讓鮮肉的身分浮出水面，有網友說：「何老師牽手的男生好像找到了。」直指對方就是24歲的男星費啟鳴。

費啟鳴出生於1996年，比何炅小22歲，網紅出身。2018年他的綜藝首秀就是參加何炅主持的「快樂大本營」，而他與何老師的關係一直不錯，一直受到各種提攜，跟著上各種綜藝。

據報導，例如「口紅王子」、「我家那閨女」等等，費啟鳴像極了何炅身旁的小跟班。甚至還有眼尖的網友發現，在「我家那閨女」綜藝中，有一期節目是吳昕邀請好友，其他人都是各自來的，只有何炅和費啟鳴是一同前往。

何炅被爆料和一名男子牽手進飯店，有網友直指對方就是費啟鳴(圖)（取材自微博）
何炅被爆料和一名男子牽手進飯店，有網友直指對方就是費啟鳴(圖)（取材自微博）

中國 八卦 緋聞

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