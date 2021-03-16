文淇被爆與劉昊然熱戀 工作室秒回：學習中，勿擾

文淇曾憑藉著電影「血觀音」與「嘉年華」分別獲得「最佳女配角獎」及入圍最佳女主角，演技頗受穩定。（取材自微博）

近日，有爆料稱微博粉絲3000萬「頂流男星」戀情將曝光。隨後有網友猜測指男方為劉昊然，女方是文淇。對此，文淇工作室火速在第一時間發文否認稱：「學習中，勿擾！！！」

針對文淇工作室的否認聲明，許多網友看了會心一笑，紛紛表示「妹妹甚至沒有成年就被造謠戀愛」、「馬上要高考 啦，不要亂給我們文淇妹妹加戲啦」、「劉昊然粉絲謝謝您闢謠」、「兩位這麼低調拍戲的演員也能扯一起」等。

綜合網易娛樂、ETtoday報導，據悉，在2019年4月，劉昊然進組陳凱歌執導的電影 「塵埃裡開花」，和文淇都是主演。

嗑兩人CP的大有人在，不停地PO出各種角度刁鑽的細節糖。不少網友表示兩人挺搭。

據報導，文淇10歲出演韓雪主演的國民懸疑情感劇「淑女之家」正式出道，期間作品不斷，不過在2020年只有一部「致命願望」，顯然更多的時間都放在學習上了。

現年17歲的她，曾憑藉著電影「血觀音」與「嘉年華」分別獲得「最佳女配角獎」及入圍 最佳女主角，演技頗受穩定。

報導說，劉昊然雖然才23歲，但已經是實力顏值兼備的頂流了。春節檔的「唐人街探案3」斬獲不菲票房，讓人大開眼界。