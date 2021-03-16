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楊紫為雜誌拍寫真美照 被質疑抄襲王菲專輯

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫近日拍攝了一組廣受好評的照片。（取材自微博）
楊紫近日拍攝了一組廣受好評的照片。（取材自微博）

中國藝人楊紫近日為時尚雜誌拍攝一系列寫真美照。與以往照片不同，此次為煙霧朦朧感，氛圍感十足。但照片曝光後，就被指抄襲歌手王菲的專輯。

網易娛樂報導，王菲的粉絲稱楊紫照片中有一套的服裝造型跟王菲在1995年一個專輯封面造型「撞」了。尤其是其中一張在地上畫指甲油的照片，「不能說毫無關係，簡直就是一模一樣。」

攝影師否認抄襲，表示：「沒照著這個（王菲）拍，但選擇設計成這樣了。」

王菲一位粉絲在社交平台發文喊話該攝影師「抄襲了就道歉，致敬就應該有致敬的樣子，不要一副心不甘情不願的樣子。」

報導說，其實，王菲在1995年的那張專輯也是「致敬」作品，她致敬的是鄧麗君。

據悉，這位攝影師名叫范欣，從事攝影工作已經14年了，在攝影圈很有名氣，她拍攝過的名人明星多不勝數，也和中國幾乎所有一線雜誌都有穩定的合作。

不久後，王菲1995年專輯造型的造型師發文稱「我覺得是致敬」，他還在文中強調自己當時給王菲設計這套造型的靈感和原因，並表示說了對方大概和自己當時的想法一樣。

ETtoddy報導，對此，網友則分為兩派爭論，表示「拍照動作不就那幾個」、「這哪裡像了」、「並不是動作一模一樣才是抄襲，更重要的是創意。散落一地的照片、布景及意境，偷的就是創作概念」、「『選擇設計成這樣』這不是在狡辯嗎」、「東施效顰罷了」、「我感覺真的有點借鑑的意思」。

據報導，楊紫5歲就出道，累積超過60部作品，獲封「收視保證流量小花」，近年因「歡樂頌」、「親愛的，熱愛的」等電視劇人氣急升。

王菲舊照。（取材自微博）
王菲舊照。（取材自微博）

王菲 攝影 中國

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