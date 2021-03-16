張雨劍認愛 和吳倩假戲真做已結婚生女

吳倩(左)、張雨劍合作「我只喜歡你」假戲真做。（取材自微博）

28歲中國 新生代女星吳倩曾演出「如懿傳」、「冰糖燉雪梨」等戲受矚目，演出「我只喜歡你」還與男主角張雨劍傳假戲真做，兩人一直沒有正面認愛，但最近吳倩被拍到帶小孩出門的照片，還挖出孩子的名字拼音是「Zhang Yan Yi」，為了保護妻女，張雨劍終於在微博 上發文認了已結婚並有一個女兒。

張雨劍發文表示：「正常戀愛結婚，有一個可愛的小孩子，法律程序齊全。罵我無所謂因為我不認識你。沒義務跟你說任何私事。只想給孩子一個正常的成長空間。你實在不該拍我女兒還把我女兒名字给曝光出來。這次沒保護好她是父母失職。她媽到現在都很自責也很難過。別有下次了。」

據了解，張雨劍和吳倩2018年出演「我只喜歡你」被傳因戲生情。之後不斷被網友爆出偶遇二人約會、逛街的傳聞，也多次被拍到親密擁抱、摸頭動作及溫馨接送等畫面。張雨劍之前上節目還稱自己單身，但吳倩2019年底就曾被爆懷孕，張雨劍還陪同做產檢，兩人卻從未認愛。

在張雨劍承認結婚生子後，網友正反評價不一，有 人說「可以隱婚生子，但別這副態度」、「第一時間大方認愛，沒準還能立個寵妻人設賺好感，一手好牌打個稀爛」。「我」劇戲迷則很開心劇中CP成真。

此外，網傳張雨劍和吳倩的孩子名字叫做Zhang Yan Yi（張言一），當時還被網友調侃入戲太深，這名字難道是為了紀念兩人在「我只喜歡你」劇中角色言默和喬一而取的諧音名字嗎？