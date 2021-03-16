「少年的你」闖進奧斯卡… 題材敏感、抄襲風波爭議多

易烊千璽（左）與周冬雨在「少年的你」表現亮眼。（取材自微博）

第93屆奧斯卡最佳國際電影 ，香港 代表「少年的你」挺進最終入圍名單，為香港爭光。「少年的你」由易烊千璽、周冬雨合演，導演 曾國祥不僅以「七月與安生」讓周冬雨獲得金馬影后，現在又以「少年的你」闖進國際級奧斯卡殿堂。

不過，香港01報導，「少年的你」於前年上映時惹過不少是非，先有因為題材敏感而在內地曾經撤檔，原著小說涉嫌抄襲令評價呈兩極狀態，而很多香港觀眾亦質疑這部在內地拍攝、講普通話兼沒有任何香港演員的電影，是否能夠代表香港，是否夠資格獲封「香港電影金像獎」最佳電影。

但對於美國方面來說，這就是一部口碑極佳的作品，「爛番茄」（Rotten Tomatoes）的「新鮮度」（好評）達100%，劇本、導演功力、演員表現，以至攝影等技術層面都獲得高度評價。而且在外國人眼中，「少年的你」將中國的貧窮與校園欺凌等黑暗面頗真實地呈現，相當符合他們的審美標準。雖然在北美地區只能以小規模發行，仍收近200萬美元票房。

據報導，至於是否稱得上是香港電影，翻查過去62年港片參與奧斯卡的歷史，報過名的39部作品中，有20部都是國語片或講普通話為主，占一半以上，而連同「少年的你」入圍過最後五強的三部片都是講普通話，當中1991年參賽的「大紅燈籠高高掛」與1993年入圍的「霸王別姬」，連導演都不是香港人，後者有張國榮主演算較能代表香港，但「大紅燈籠高高掛」基本上跟港產沾不上邊。

報導說，看來在美國的評審眼中，是否講廣東話、班底有多少香港人，都不在他們的考慮之列，只要是以「代表香港」的名義遞上去，還是看電影本身的質素。