「國民初戀」假戲真做當媽了 夫曾「假裝單身」網罵翻

吳倩(後)、張雨劍合作「我只喜歡你」假戲真做。（取材自微博）

28歲中國 新生代女星吳倩曾演出「如懿傳」、「冰糖燉雪梨」等戲受矚目，演出「我只喜歡你」還與男主角張雨劍傳假戲真做，兩人一直沒有正面認愛，但最近吳倩被拍到帶小孩出門的照片，還挖出孩子的名字拼音是「Zhang Yan Yi」，為了保護妻女，張雨劍終於在微博 上發文認了已結婚並有一個女兒。

張雨劍發文表示：「正常戀愛結婚，有一個可愛的小孩子，法律程序齊全。罵我無所謂因為我不認識你。沒義務跟你說任何私事。只想給孩子一個正常的成長空間。你實在不該拍我女兒還把我女兒名字给曝光出來。這次沒保護好她是父母失職。她媽到現在都很自責也很難過。別有下次了。」

網友對兩人認愛正反評價不一，有網友認為吳倩在事業巔峰期為了他隱婚生女，竟然只配得到「她媽」這個代稱，甚至有人挖出他兩年前在節目中假裝單身、說想要找女友，認為他對妻子不尊重、傷害了粉絲信任。

另外，還有人提起2020年他與虞書欣在《下一站是幸福》中飾演一對，拿角色設定在戲外炒CP一事。

事實上，吳倩2019年底就曾被爆懷孕，張雨劍還陪同做產檢，但卻一直都未認戀情；「我」劇戲迷則是很開心劇中CP成真。