王子文兒子生父是賈乃亮？大20歲名編劇、富二代都被點名

王子文公開承認是個媽媽，有一個已經7歲的兒子。(取材自微博)

因電視劇「歡樂頌」獲得人氣的女星王子文，近日突然公開承認是單親媽媽，有一個已7歲的兒子，一時之間引起熱議，大眾也紛紛猜測孩子生父，男星賈乃亮、富二代劉豐源、編劇王朔都被點名。

王子文對於感情生活向來非常低調，過去不曾公開任何一段戀情，但還是被傳過跟賈乃亮的緋聞 。賈乃亮和王子文在2007年拍攝「生死橋」時因戲生情，傳出交往長達6年。

賈乃亮傳與王子文交往6年多。（取材自微博）

此外，比王子文大20多歲的編劇王朔也是人選之一，王子文曾因合同糾紛與公司打官司，當時王朔出頭解決此事，甚至為女方出席庭審。後來王朔將王子文介紹給趙寶剛導演 。兩人一度被傳同居，只不過雙方都未承認。

王朔曾替王子文解決合同糾紛。（中新社資料照片）

網友也盛傳王子文和富二代男星劉豐源交往。兩人在2011年因為合作「家，N次方」認識，當時曾在微博PO出一些親暱合照，當時就有兩人已經結婚的消息流出，但劉豐源自2017年逐漸淡出影視圈，就較少人提起兩人緋聞了。

劉豐源因拍攝「家，N次方」認識王子文。(取材自微博)

王子文工作室在14日也發出聲明，表示網路上關於「王子文兒子生父是劉豐源」、「王子文與富二代結婚」、「王子文結婚又離婚」等言論，全部都是不實內容。工作室也警告已委託律師取證，如果有人持續散播虛假消息，將會立刻提出訴訟，請大眾尊重當事人隱私 。