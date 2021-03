陳芳語開嗆熱依娜diss歌 嘲諷「音準修正也救不了」

熱依娜不甘示弱,回嗆陳芳語。(取材自微博)

歌手陳芳語以新歌「Kow Tow」暗嗆中國 女星熱依娜滾回新疆 ,熱依娜則發表「愛你」一曲反擊,雙方相互Diss,戰火持續延燒。日前陳芳語出席第16屆KKBOX風雲榜頒獎典禮時,表示還沒聽到熱依娜的作品,之後更新進度,一句「Even auto tune can’t save you(即便人聲音準修正也救不了你)」疑點名熱依娜走音,網友直呼好嗆。

陳芳語說先前被熱依娜Diss,因此想透過歌曲回應,無奈新歌「Kow Tow」疑似太過敏 感,在中國全面下架;熱依娜不甘示弱,在「愛你」一曲高唱「去年跟前年妳為Sa不紅,把我說出來妳立馬升空」,又以藏頭詩方式點名「陳芳語你就是個傻B,閉嘴,滾」。兩人一來一往開戰,對於被熱依娜指是Bitch、傻B,陳芳語說處於自由空間,會尊重熱依娜所說的話,但是自己的中文程度不好,「我看繁體字已經很吃力了,簡體字會看不太懂。」

陳芳語以新歌「Kow Tow」暗嗆中國女星熱依娜滾回新疆。(本報資料照片)

之後她在Instagram分享登上KKBOX風雲榜頒獎典禮演出的心情,「身為歌手,有這麼漂亮,有挑戰的舞台真的是一個很重要,很珍惜的機會……謝謝kkbox給自由的我一個自由的平台。」另對於那些不認同她的網友們喊話,表示會尊重正反兩面的觀點,「不管是正面或負面的訊息,謝謝大家的關心。」

最後她留下「And to you. Even auto tune can’t save you」2句話,還搭配上哭泣的表情符號,被認為是再度開嗆熱依娜,IG立刻湧入大量中國網友抨擊,失去理智的網友則開始攻擊她的家人,讓不少支持她的紛絲相當心疼,紛紛留言替她打氣。