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陳芳語開嗆熱依娜diss歌 嘲諷「音準修正也救不了」

記者林士傑／綜合報導
熱依娜不甘示弱，回嗆陳芳語。(取材自微博)
熱依娜不甘示弱，回嗆陳芳語。(取材自微博)

歌手陳芳語以新歌「Kow Tow」暗嗆中國女星熱依娜滾回新疆，熱依娜則發表「愛你」一曲反擊，雙方相互Diss，戰火持續延燒。日前陳芳語出席第16屆KKBOX風雲榜頒獎典禮時，表示還沒聽到熱依娜的作品，之後更新進度，一句「Even auto tune can’t save you（即便人聲音準修正也救不了你）」疑點名熱依娜走音，網友直呼好嗆。

陳芳語說先前被熱依娜Diss，因此想透過歌曲回應，無奈新歌「Kow Tow」疑似太過敏感，在中國全面下架；熱依娜不甘示弱，在「愛你」一曲高唱「去年跟前年妳為Sa不紅，把我說出來妳立馬升空」，又以藏頭詩方式點名「陳芳語你就是個傻B，閉嘴，滾」。兩人一來一往開戰，對於被熱依娜指是Bitch、傻B，陳芳語說處於自由空間，會尊重熱依娜所說的話，但是自己的中文程度不好，「我看繁體字已經很吃力了，簡體字會看不太懂。」

陳芳語以新歌「Kow Tow」暗嗆中國女星熱依娜滾回新疆。（本報資料照片）
陳芳語以新歌「Kow Tow」暗嗆中國女星熱依娜滾回新疆。（本報資料照片）

之後她在Instagram分享登上KKBOX風雲榜頒獎典禮演出的心情，「身為歌手，有這麼漂亮，有挑戰的舞台真的是一個很重要，很珍惜的機會……謝謝kkbox給自由的我一個自由的平台。」另對於那些不認同她的網友們喊話，表示會尊重正反兩面的觀點，「不管是正面或負面的訊息，謝謝大家的關心。」

最後她留下「And to you. Even auto tune can’t save you」2句話，還搭配上哭泣的表情符號，被認為是再度開嗆熱依娜，IG立刻湧入大量中國網友抨擊，失去理智的網友則開始攻擊她的家人，讓不少支持她的紛絲相當心疼，紛紛留言替她打氣。

中國 新疆 過敏

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