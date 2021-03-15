馬思純遭酸胖出新高度 大方承認「沒必要為形象減肥」

馬思純身材被部分網友嘲諷「胖出新高度」。(取材自微博)

女星馬思純2016年和周冬雨因電影 「七月與安生」雙雙奪下金馬影后，去年起卻因抑鬱症而息影休養。近日馬思純趁著生日，PO出與好姐妹楊紫、張瑤，感謝兩人在患難時刻的陪伴；她也登上綜藝，大方回應網友嘲諷她變胖。

新浪娛樂報導，14日是馬思純生日，她曬出與楊紫、張瑤的合照，表白道「我的女人們，陪我一起幸福。」楊紫送上祝福「永遠開心快樂，愛誰誰！永遠在」，馬思純回覆「謝謝妳最難時候的陪伴，我的妹妹」。照片中，馬思純坐在中間嘟嘴比耶，三人緊緊依靠在一起。

楊紫（左起）、馬思純、張瑤合照。(取材自微博)

而為抑鬱症休養近半年後，馬思純近日登上節目「吐槽大會」，整體狀態恢復許多，身材卻被部分網友嘲諷「胖出新高度」。對此她再度登上該節目，大方承認確實胖了。

馬思純透露過去拍戲時，為了角色需求7天瘦6公斤、20天瘦12公斤，因為身為演員必須「斤斤計較」。不過她話鋒一轉，說「胖瘦，為了塑造角色值得，為了塑造形象，沒必要」，表示演員下了班只是普通人，不想成為隨時被身材左右的人。

她的回應獲得好評，網友紛紛留言稱讚，「不錯，為了角色可以，為了形象不想減就不減」、「喜歡她的不做作」、「這個世界為什麼要給女生製造這麼多外在的條條框框」。