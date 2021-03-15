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「你好，李煥英」真感情逼哭容祖兒 將全球上映

娛樂新聞組／綜合報導
「你好，李煥英」片方宣布即將在全球上映，包括北美、日本、南韓、英國、西班牙、澳洲、紐西蘭、哥倫比亞等國家與地區。(取材自微博)
「你好，李煥英」片方宣布即將在全球上映，包括北美、日本、南韓、英國、西班牙、澳洲、紐西蘭、哥倫比亞等國家與地區。(取材自微博)

由女星賈玲自編自導自演的電影「你好，李煥英」上映創下佳績，片方更宣布將在全球上映，包括北美、日本、南韓、英國、西班牙、澳洲、紐西蘭、哥倫比亞等國家都能看到

新浪娛樂報導，片方官方微博發文：「這部電影獻給天下所有的媽媽，『你好，李煥英』即將全球上映，更多國家和地區正在陸續解鎖中，敬請期待！讓我們與更多小伙伴們，一起笑順父母，合家更高興！」據悉，該片目前在中國票房已超52億元人民幣（約8億美元）。

「你好，李煥英」講述賈玲飾演的賈曉玲跟母親遇上交通事故，賈母性命垂危，她悲傷至極而穿越回20年前，跟母親相遇並成為好友的故事。

穿越橋段從不新鮮，若以橋段而言，「你好，李煥英」可說毫無新意，能成為史上票房亞軍，「真情」大概才是主菜。

演出陣容、炫目特技、創新橋段，都不會是「你好，李煥英」致勝之道；近期參加真人秀「乘風破浪的姐姐2」的港星容祖兒也說受「你」片感動。

容祖兒月初在微博發文說看得忍不住邊哭邊看，非常想念媽媽，「錄製完節目便去看了想看很久的電影『你好，李煥英』，在電影院裏笑著笑著就哭了，看電影的時候非常感同身受」，她還說，看完「你」片後，成為張小斐的粉絲。

電影院 微博 澳洲

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